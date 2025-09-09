Una mujer, trasladada al hospital tras ser atropellada por un coche en Cáceres

Un vehículo que circulaba esta mañana por la calle Juan Solano Pedrero ha atropellado a una persona. Se trata de una muje de 60 años.

Los hechos han sucedido a la altura del número 9 antes de las 8.20 horas. La víctima, que iba a pie, ha resultado herida con lesiones en la cara.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES y varias patrullas de la Policía Local.

La víctima ha sido trasladado al hospital Universitario de Cáceres.