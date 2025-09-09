Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Una mujer, trasladada al hospital tras ser atropellada por un coche en Cáceres

Los hechos han sucedido en la calle Juan Solano Pedrero

Hospital Universitario de Cáceres.

El Periódico

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

Un vehículo que circulaba esta mañana por la calle Juan Solano Pedrero ha atropellado a una persona. Se trata de una muje de 60 años.

Los hechos han sucedido a la altura del número 9 antes de las 8.20 horas. La víctima, que iba a pie, ha resultado herida con lesiones en la cara.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES y varias patrullas de la Policía Local.

La víctima ha sido trasladado al hospital Universitario de Cáceres.

