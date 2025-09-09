Accidente
Una mujer, trasladada al hospital tras ser atropellada por un coche en Cáceres
Los hechos han sucedido en la calle Juan Solano Pedrero
Un vehículo que circulaba esta mañana por la calle Juan Solano Pedrero ha atropellado a una persona. Se trata de una muje de 60 años.
Los hechos han sucedido a la altura del número 9 antes de las 8.20 horas. La víctima, que iba a pie, ha resultado herida con lesiones en la cara.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES y varias patrullas de la Policía Local.
La víctima ha sido trasladado al hospital Universitario de Cáceres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Talaván, el secreto mejor guardado de Cáceres
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- Arroyo de la Luz reconoce a Teo Higuero y a Pablo Pajares con su más alta distinción
- Nervios y nada de móviles: arranca el examen para 443 candidatos a entrar en la Guardia Civil en Cáceres
- Reclaman un plan para repoblar los municipios de Cáceres: «Pierden población a chorros»
- Francisco Romero, jefe de cocina del Parador de Cáceres: “La cocina de verdad necesita tiempo, y eso se está perdiendo”
- Asfaltado nocturno y respetuoso con el Leroy Merlin de Cáceres
- Eugenio Cuadrado, abogado en Cáceres: 'El abandono del campo convierte a Cáceres en un arsenal de combustible