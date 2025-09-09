El polígono de Mejostilla de Cáceres se sube, 18 años después, al bus

El parque empresarial de Mejostilla de Cáceres se sube, al fin y tras 18 años de espera, al autobús urbano. El alcalde, Rafa Mateos ha acudido en la mañana de este martes al polígono acompañado del concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, para conocer la parada, que acaba de ser instalada en la calle Claudio Ptolomeo y entrará en servicio el próximo 11 de septiembre.

Historia

Es un acontecimiento histórico para los empresarios de la zona, que llevan incomunidados por transporte urbano con el resto de la ciudad desde hace casi dos décadas. Fue en el año 2007 cuando el polígono abrió sus puertas por primera vez, y desde entonces llevan exigiendo una conexión con la ciudad. A pesar de que el empresariado prefería que la parada estuviese instalada en el centro del polígono (calle Miguel Servet), finalmente los servicios técnicos han optado por emplazarla en la primera calle del parque.

R8

La nueva será la línea R8, que lleva consigo la instalación de dos nuevas paradas, que no son coincidentes con ninguna otra del resto de la red de autobús urbano. Una se ha instalado en la calle Severo Ochoa, frente a Residencial Gredos, y la otra, que es la cabecera de la línea, en el polígono. El inicio del recorrido está en la plaza de los Conquistadores (Colón).

Presentación de la línea. / Jorge Valiente

El 11 de septiembre

Esta nueva línea entrará en servicio el 11 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases en los centros educativos, ya que estará operativa en días lectivos entre las 7:20h y las 15:00 horas. Para ello, el servicio contará con un autobús articulado, lo que aumentará la capacidad de transporte.

Más mejoras

Además, desde el mismo día, la línea 8 reducirá su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos también, en esa misma fecha, entrarán en servicio la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM) con novedades como el adelanto del inicio del refuerzo Campus-Mejostilla, que ahora iniciará a las 7.15 horas, y el de la tarde en sentido inverso a las 13.20 horas. La frecuencia pasa a ser de entre 30 y 35 minutos. La línea 3 adopta en días lectivos, por las mañanas, un recorrido hasta la parada de la Facultad de Veterinaria.

Compromiso

Estas mejoras son un compromiso que asumió el Equipo de Gobierno desde el inicio de mandato y que refrendó la Mesa del Transporte que se celebró el pasado 19 de febrero. "Se ha trabajado intensamente con la empresa concesionaria Vectalia para hacer una realidad todas estas mejoras del transporte urbano en la ciudad que han sido demandadas por la ciudadanía", recordó Mateos.

Nueva línea. / Jorge Valiente

Satisfacción

Mateos mostró su satisfacción por haber implementado en año y medio medidas que mejoran "sustancialmente" la movilidad en la ciudad, como son el refuerzo de las líneas de bus urbano, los descuentos en los títulos multiviaje y la gratuidad de los viajes por los menores de 16 años y mayores de 65.

