El PSOE denuncia el "abandono" de las instalaciones deportivas de Cáceres

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el abandono por parte del equipo de Gobierno de los pabellones y las instalaciones deportivas que utilizan los clubes, y durante el verano no se han llevado a cabo las actuaciones necesarias, lo que puede interferir en las actividades que se realizan si se acometen a partir de ahora.

Comisión

Sobre este asunto ha preguntado el concejal socialista Antonio Bohigas en la Comisión de Turismo y Deporte celebrada esta mañana, “no entendemos por qué no se han llevado a cabo durante el verano estas obras, y las instalaciones continúan con muchas carencias”.

Goteras

“Muchas cubiertas de dichas instalaciones tienen goteras”, ha incidido, “y no se ha hecho nada por solucionarlo. Un ejemplo es el pabellón Serrano Macayo, y nos han contestado que se va a empezar a arreglar, cuando ya están los clubes entrenando”.

Campo Sergio Trejo

Y otra más sangrante es el Sergio Trejo, ha añadido, “apenas se han llevado a cabo actuaciones, y no cumple garantías para poder competir y para los espectadores, no es accesible, el estado de los vestuarios es lamentable con humedades y goteras, así como el estado del entorno, no hay servicios, y el lugar de trabajo de los trabajadores municipales no cumplen las normas”.

Pliegos

Ante ello nos han contestado que se están haciendo los pliegos para la mejora, “¿y cuándo van a hacer las obras, cuándo los clubes estén entrenando?. Se va a perder toda la temporada”.

En verano

Estas obras hay que llevarlas a cabo durante el verano, ha manifestado, “porque a estas alturas corremos el peligro de que los clubes no puedan realizar sus entrenamientos con normalidad. Tenemos carencia de instalaciones polideportivas porque muchas están cerradas, y no se han llevado a cabo las obras necesarias para paliar las deficiencias en las que utilizan los clubes”.

“Estamos en el ecuador de la legislatura y no han hecho nada. Y ante nuestras preguntas su respuesta ha sido ‘saldrán cuando salgan’. Esa es su política deportiva”, ha subrayado Bohigas.

