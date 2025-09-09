Última llamada para el deporte y la cultura en Cáceres

Deporte para todas las edades y dos exposiciones fotográficas a punto de cerrar sus puertas.

Últimos días para inscribirse en las Escuelas Deportivas

Hasta el próximo martes 16 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales y las actividades grupales que organiza el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Deportes. Más de 2.500 plazas están disponibles para la nueva temporada, con una variada oferta que incluye baloncesto, natación, yoga, zumba, equitación y muchas más disciplinas, pensadas para todas las edades y niveles. Las preinscripciones pueden realizarse desde el 3 de septiembre y se recomienda no esperar al último momento para asegurar plaza. Toda la información y el acceso al formulario están disponibles en la web oficial del Ayuntamiento.

Exposición fotográfica de Miriam A. Gómez

La exposición fotográfica 'The Journey of the Lioness Hairs' (El viaje de las Pelos de Leona), de la artista Miriam A. Gómez, encara su recta final y solo podrá visitarse hasta el próximo 10 de septiembre en La Lente y el Pincel, en Avenida de España, 25 en Cáceres.

La muestra recoge una selección de imágenes del proyecto documental realizado en tierras extremeñas, donde un grupo de amigas recorre diversos parajes de La Vera, culminando su viaje en Garganta la Olla. A través de una mirada íntima y cercana, Gómez plasma momentos de complicidad y naturaleza. Además de las fotografías, los visitantes podrán consultar el fotolibro de la exposición, primera edición del proyecto, que verá la luz próximamente bajo el sello editorial 'El Gira Gira del Arte'.

Jorge Rey en Espacio Belleartes

Quedan solo unos días para disfrutar de la exposición fotográfica del cacereño Jorge Rey, que podrá visitarse hasta el sábado 14 de septiembre en Espacio Belleartes, en Cáceres.

La muestra, inaugurada el pasado 4 de septiembre con música en vivo a cargo de Dani Dorado DJ Set, es una retrospectiva visual del universo musical que Rey ha documentado a lo largo de su trayectoria en el fotoperiodismo. Sus imágenes capturan la intensidad de la música en vivo y la emoción de quienes la hacen posible, combinando lo íntimo con lo vibrante. La exposición puede visitarse de jueves a sábado de 20.00 a 01.00 horas.