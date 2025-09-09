Vox insta a priorizar los barrios frente a las "obras faraónicas" del centro de Cáceres

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha instado hoy al Gobierno local de Rafa Mateos a que priorice las inversiones en todos los barrios de la ciudad, frente a las obras, a su juicio "faraónicas", que se acometerán en el centro y que desde su punto de vista no se consideran de urgente ejecución. Gutiérrez ha remarcado que la capital cacereña necesita mejoras en numerosos espacios públicos "que llevan muchas décadas de deterioro constante y que propician un clamor entre la ciudadanía".

Desde su punto de vista, las obras de la plaza Marrón, la avenida Virgen de la Montaña y el Complejo Deportivo de Nuevo Cáceres "pueden esperar, pero no lo puede hacer la mejora en accesibilidad, iluminación, zonas verdes y acerado, cuestiones urgentísimas que no deben esperar más, ante la dejadez y abandono que presentan".

Décadas de espera

Por otra parte, el portavoz incide en que su grupo municipal no está en contra de las obras que acometerá el equipo de Gobierno, "pero no puede ser que esas iniciativas solapen otras de inusitada urgencia, que como digo, los ciudadanos llevan décadas esperando".

Para Eduardo Gutiérrez, la imagen de la ciudad “de cara tanto a los propios ciudadanos como a los objetivos que se pretenden alcanzar, como la Capitalidad Cultural del año 2031, debe cambiar de manera sustancial, por ello es prioritario que estas inversiones se destinen al objetivo de recuperación y mantenimiento de zonas dregradas”.

Asimismo, Gutiérrez subraya que, “en definitiva, debería ser ese el orden de prioridades, donde las inversiones y mejoras en la ciudad tendrían que orientarse no a los caprichos de campañas electorales, que no mejoran las zonas más depauperadas de la ciudad, y sí a las verdaderas necesidades de la ciudadanía”.