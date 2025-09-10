El 27 Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell pone el acento en la inclusión y el espíritu transgresor

El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida pone el foco en la inclusión en su 27.ª edición, que hoy comienza. Conciertos y exposiciones para personas sordas e invidentes, programación extendida, encuentros con creadores, descubrimiento de instrumentos como la txalaparta, y homenajes a grandes músicos forman parte del siempre sorprendente programa del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell (MVM), en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Esta mañana se ha presentado el nuevo ciclo a los medios, con la asistencia de Elisabeth Martín, diputada de Turismo; Isabel Plano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres; José Antonio Agúndez, director-gerente del Museo Vostell Malpartida; Alberto Flores, coordinador del ciclo; Maider Múgica, adjunta a Dirección y Coordinadora Artística del CNDM; Francisco José Palomino Guerra, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura; Guilherme Figueiredo, director del Centro de Língua Portuguesa Camões; María Teresa Barroso, presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres; la escultora Lucía Beijlsmit y la compositora Rita Silva.

José Antonio Agúndez, director del Museo Vostell Malpartida. / Juan José Ventura

José Antonio Agúnez, gerente del MVM, recordó que el ciclo se coproduce desde 2017 con el Centro Nacional de Difusión Musical y que, desde el año pasado, cuenta con una programación expandida. En esta ocasión, el ciclo incluye, como novedad, una exposición de esculturas para tocar, un concierto específico para personas sordas y un taller y concierto en el Auditorio San Francisco de Cáceres, en colaboración con el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa.

“El arte que el Museo Vostel Malpartida defiende es aquel que se adapta a diversas formas y lugares para satisfacer las expectativas y necesidades de toda la sociedad y de aquellos públicos que han sido descuidados por la corriente principal de la cultura”, indicó.

Una exposición poco convencional

Sobre la exposición que se inaugura esta tarde señala que será poco convencional, con esculturas para tocar. Como complemento, y una vez inaugurada la exposición, habrá un concierto para personas sordas. “En definitiva, continuamos trabajando para ofrecer una oferta variada, que no solo se expande fuera de los muros del museo, sino que además también difumina las barreras que separan las diferentes disciplinas. Tendremos esculturas para tocar, música vibrante, instrumentos tradicionales vascos y africanos, electrónica, un acordeón envolvente e incluso también, a lo mejor aparecen algún atril y alguna partitura”, concluye con ironía.

Maider Múgica, del CNDM. / Juan José Ventura

Por su parte, Maider Múgica, señaló que el Centro Nacional de Difusión Musical, unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, tiene una misión clara: “preservar y difundir nuestro patrimonio musical, apoyar a nuestros artistas y agrupaciones y ofrecer una programación pública, diversa y de calidad, tanto en el auditorio nacional como en todo el territorio, gracias a la colaboración con más de 100 instituciones coproductoras. En Extremadura estamos presentes con iniciativas ya muy consolidadas, como el Ciclo de Música actual de Badajoz y este Ciclo de Música Contemporánea en el Museo Vostell Malpartida”.

Un laboratorio de libertad artística

Para Maider el del MVM es de los ciclos más audaces del CNDM y “un auténtico laboratorio de libertad artística, en sintonía con el espíritu del museo que lo acoge, donde no falta la atención a lo internacional, lo local y el diálogo transfronterizo. Este año el ciclo pone un foco especial en la inclusión, con actividades dirigidas específicamente a personas con discapacidad y abiertas a todo el público, que nos recuerdan que la música y el arte contemporáneo son también herramientas de integración, encuentro y comunidad. También sale nuevamente de los límites físicos del museo y al encuentro de nuevos públicos y nuevas alianzas con una actividad educativa y un concierto muy especial que tendrá lugar en el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres”.

Todos los conciertos son gratuitos y los encuentros previos con los artistas son una oportunidad única para conocer de cerca a estos músicos y creadores.

Francisco José Palomino, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura. / Juan José Ventura

Proyección desde el mundo rural

Francisco José Palomino Guerra, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, aplaudió que las propuestas del MVM haya salido de su zona de confort y “se proyecte desde el mundo rural con iniciativas novedosas, disruptivas, que nos hacen ver el arte de la cultura”.

Alabó la realización de talleres que permiten el contacto con el público y la inclusión. “La cultura, si no es accesible, no es cultura, y en ese sentido tenemos que hacer un trabajo mayor del que estamos haciendo”, concluyó

Alberto Flores, coordinador del Ciclo de Música Contemporánea del MVM. / Juan José Ventura

La programación

Por su parte Alberto Flores añadió que desde el MVM “siempre hemos pensado que estas músicas tan poco ortodoxas y tan nutritivas son para todo el mundo. Cuanto más gente pueda acceder a estas perlas, perlas ocultas en muchos casos, pero perlas, mejor para la sociedad en su conjunto. Este año hemos decidido dedicar más atención a la accesibilidad programando en el inicio del ciclo una pequeña residencia de la productora portuguesa de música, Rita Silva".

En cuanto al concierto de hoy, miércoles 10 de septiembre, el responsable de la programación explicó que aunque está orientado a la comunidad sorda, pueden asistir amigos, familiares y en general cualquier persona interesada, como también aquellas personas que una hora antes hayan asistido a la inauguración de la exposición de Lucia Beijlsmit

Mañana, jueves 11 de septiembre, Rita Silva unirá fuerzas con Mbaye Ebrima, un intérprete gambriano de instrumentos tradicionales africanos. El viernes 12 de septiembre habrá un concierto a cargo de la acordeonista Grarazi Navas. En él se rendirá tributo a la obra de Miguel Ángel García, una de las carreras más brillantes del arte sonoro vasco, español y europeo, recientemente fallecido.

Aquí en Cáceres, el miércoles 17 de septiembre habrá programación expandida, en colaboración con el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa, en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, con Ivón RG y Enrike Hurtado. A partir de las 11 horas habrá taller de introducción al toque de txalaparta. Por la noche, será eL concierto de Txalaparta, piano, voz, electrónica y guitarra eléctrica.

El jueves 18 de septiembre será el turno de Emilie, un nuevo concierto de acordeón, pero muy diferente al de Garazi Navas, una experiencia inmersiva con el acordeón expandido.

Por último, el viernes 19 de septiembre, el dúo Altera Inde, integrado por Diego Carretero y Sara Zazo pone el broche final con saxofones y electrónica.

Elisabeth Martín, diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres. / Juan José Ventura

Elisabeth Martín ha recalcado que la Diputación de Cáceres apuesta por este tipo de cultura, que desarrolla un papel importante en la provincia. “Esta música contemporánea tiene un público específico y especial, que también ayuda al territorio dinamizándolo socioeconómicamente”.

La escultora Lucia Beijlsmit. / Juan José Ventura

La escultora Lucia Beijlsmit, protagonista

Lucia Beijlsmit la escultora holandesa afincada en Salorino, explica que la exposición ‘Toquemos las piedras’ que se inaugura esta tarde está compuesta por piedras de mármol a las que ha convertido en instrumentos musicales. En concreto, tres xilófonos, tres tambores, y una guitarra. Suenan muy bien y de una manera inesperada y sorprendente. En Salorino, donde creo mis obras los vecinos me consideran una porretera más”, indica.