Adiós a los reventones de las tuberías en el R-66 de Cáceres

Adiós definitivo a los reventones de las tuberías en la barriada R-66 de Cáceres. Son numerosas las quejas que han vertido los vecinos de la zona sobre las continuas roturas que sufrían, sobre todo en los últimos meses del año 2023. Cada semana, los trabajadores de Canal de Isabel II se tenían que desplazar hasta sus calles para reparar los reventones.

Actuaciones

Por este motivo, se requirió la redacción de un documento técnico para su reparación definitiva en las calles Piscis y Acuario. Se hizo lo mismo para la plaza de España de Valdesalor, así como una renovación del saneamiento en la calle Casas del Cotallo. Además, se ha proyectado un nuevo colector de saneamiento en la parcela situada entre la Ronda Norte, la avenida de la Universidad y la calle Luz Antequera Congregado. Todas estas actuaciones acaban de salir a concurso público por un importe total de 170.000 euros y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de septiembre, a las 14.00 horas.

R-66

La actuación para solucionar el problema en la zona del R-66 pasa por solucionar el problema de la confluencia de agua en el mismo pozo y favorecer el sentido de la corriente. Para ello, se construirán dos nuevos pozos, uno en cada calle, para evitar las turbulencias, ya que llegan las aguas a gran velocidad y sentido perpendicular. Es la segunda fase de unas obras que ya se empezaron a acometer el año pasado, y que paliarán de forma definitiva los problemas.

Gran Teatro

En la calle Casas del Cotallo también se producen constantes roturas, averías y atascos en el colector de saneamiento. El proyecto recoge la renovación del actual colector existente en la calle debido a las fugas que sufre a lo largo del trazado, que se filtran y afectan principalmente al Gran Teatro de Cáceres.

Nuevo colector

Con respecto al nuevo colector ubicado en la Ronda Norte, se pretende que recoja las aguas procedentes del que va a ejecutar la empresa Iberdrola en el nuevo edificio que está construyendo y lo conecte con la red general de saneamiento de la ciudad. Tendrá una longitud superior a los 181 metros.