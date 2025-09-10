Cáceres acogerá el 9ª Congreso Nacional de ETL GLOBAL con más de 300 asistentes

ETL GLOBAL, primer grupo internacional de servicios profesionales de asesoramiento fiscal, legal y consultoría a pymes y middle market en España y Europa, celebrará del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de Cáceres su novena edición de su Congreso Nacional bajo el lema 'Juntos forjamos el futuro', eligiendo como espacios lugares tan emblemáticos y de prestigio de la ciudad como Torre de Sande del Grupo Atrio, el Palacio de Congresos de Cáceres y Casa Palacio Huerta del Conde.

Este congreso girará en torno a tres grandes temáticas: la formación, la Inteligencia artificial y los proyectos realizados durante el 2025 así como los retos a alcanzar durante el próximo año.

Programa

El Congreso arrancará el próximo 17 de septiembre con un cóctel de bienvenida en el Restaurante Torre de Sande del Grupo Atrio, regentado por Toño Pérez, chef reconocido con tres Estrellas Michelin por su Restaurante Atrio, ubicado en el casco antiguo de Cáceres. El jueves 18, las actividades se desarrollarán en el Palacio de Congresos, donde se llevarán a cabo diversas ponencias y presentaciones a cargo de destacados miembros de ETL GLOBAL, incluyendo a Juan Bermúdez, CEO de ETL GLOBAL España, Javier Benito, socio director de GEFISCAL ETL GLOBAL, firma miembro del grupo desde 2020 y anfitriona del congreso, Rosa Martínez, Chief Investment Officer Western Europe y Christian Gorny, CEO de ETL GLOBAL Internacional. Finalmente, el 19 de septiembre, los asistentes podrán cerrar el Congreso con broche de oro al poder disfrutar de una visita guiada por la ciudad monumental de Cáceres.

Contenidos

Entre los temas que se abordarán en el congreso, destaca la presentación de los proyectos realizados durante el último año presentados por cada uno de sus directores regionales; la presentación de varias herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial diseñadas específicamente para el sector de los despachos profesionales: un sistema automático de imputación de horas por parte de la empresa ADISS; VERIFACTU para clientes AON SOLUTIONS por parte de la empresa AYUDATPymes Y VATGPT por parte de Allyon. De IA y, concretamente de Copilot, hablará Magda Teruel, ingeniera informática que enfatizará en cómo la tecnología puede marcar un antes y un después para los despachos profesionales.

La formación será otro de los pilares fundamentales de este Congreso en el que Pedro Romero, director del área People & Culture presentará algunos de los acuerdos de colaboración suscritos entre ETL GLOBAL y distintas escuelas y universidades de prestigio para la capacitación de los profesionales del grupo, factor fundamental para el éxito y crecimiento de las empresas.

Mesa de debate

En el tramo final del Congreso tendrá lugar una interesante mesa de debate sobre cómo deben afrontar las empresas y, en particular, los despachos, el relevo generacional, formada por Raúl Benito, socio de GEFISCAL, Juan Manuel Toro, socio de EMEDE ETL GLOBAL, Álvaro Moreno, socio de NERTIS ETL GLOBAL, Sandra Girón, socia de DESPACHOS BK ETL GLOBAL y Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de La Empresa Familiar (AEEF).

Este evento contará además con la participación especial de Toni Nadal, reconocido entrenador y preparador físico de tenis español que a través de su ponencia "Todo se puede entrenar" pondrá el foco en la importancia del esfuerzo diario a la hora de conseguir nuestras metas.

Este año, el Congreso Nacional de ETL GLOBAL cuenta con patrocinadores como LEFEVRE, INFORMA, CEF, CUPRA, MARKEL y AVANTA, estos dos últimos además presentarán la importancia de proteger la actividad profesional ante posibles contingencias, así como el escenario actual de salud mental y absentismo laboral, respectivamente.

Finalmente, el Restaurante Casa Palacio Huerta del Conde ha sido el elegido para acoger la cena de gala de este Congreso que permitirá la llegada de más de 300 personas procedentes de todos los rincones de España, así como de países europeos como Alemania o Reino Unido que también podrán conocer a fondo el patrimonio histórico cultural de la ciudad a través de una visita guiada programada para el 19 de septiembre.