Cáceres recoge multitud de firmas para que llueva

1944 no fue un año especialmente dichoso para la provincia de Cáceres, donde la sequía hizo acto de presencia con toda su crueldad. A tal extremo llegó el problema que todas las miradas se volvieron a la Montaña, "donde la Reina de la ciudad tiene su trono, recordando en ocasiones análogas el patrocinio de la Gran Señora había acudido solícito a remediar el mal".

Fueron los propios cacereños los que recogieron multitud de firmas y solicitaron a la corporación municipal que ésta postulara de la Real Cofradía, la bajada oficial de la Santísima Virgen de la ciudad en rogativa impetratoria de lluvia. El 13 de febrero, en medio de una gran expectación y bajo la presidencia del consiliario accidental, Félix Sánchez y del mayordomo, Julián Murillo, se acordó la bajada desde el Santuario hasta Santa María la Mayor.

Procesión

La procesión la presidió el vicario capilar de la diócesis, Paulino Cobos, acompañado de los sacerdotes Conde y Hernández. La patrona lucía el traje morado símbolo de penitencia, ya que la bajada tenía carácter de rogativa. Autoridades civiles y militares se sumaron al acto. Al desfilar la Sagrada Imagen bajo el Arco de la Estrella, fue envuelta en haces de luz gracias a los reflectores que se instalaron para la ocasión. Al día siguiente a la procesión, dieron comienzo las obras de reparación del santuario. El 21 de febrero se publica una nota del Obispado ordenando que en todas las misas, en que lo permitieran las Sagradas Rúbricas, se dijera la oración ad petendam pluviam. Al final llovió y mucho. Por eso, el 21 de abril, a las diez de la mañana la Virgen, en medio de una imponente manifestación de fervor popular, regresó a su santuario.