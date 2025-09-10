La cárcel de Cáceres se someterá a una reforma integral tras dos décadas en funcionamiento

El Ministerio del Interior dispuso en febrero de 2000 –figuraba en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo- el cierre de la que era la prisión de Cáceres uno en Héroes de Baler y a partir de ese nuevo milenio se puso en marcha el centro penitenciario que se conoce como Cáceres dos (II). Fue uno de los centros que inauguró la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siep), una entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que se había creado en los noventa para gestionar las prisiones y que abrió una treintena de cárceles hasta la segunda década de los dosmil.

Sus instalaciones ocupaban 21.000 metros cuadrados dentro de una parcela de 70.000 metros cuadrados y alcanzaba una capacidad de 301 plazas –más 22 complementarias-. Cierto es que cuando se construyó, se encontraba en la periferia de la capital, sin apenas infraestructuras alrededor, pero en la actualidad, comparte cercanía con el hospital Universitario, la residencia Asistida y el Cuartillo.

Así, ha mantenido un funcionamiento continuado a lo largo de estos veinticinco años aunque marcados estos últimos por las quejas reiteradas de los funcionarios por la falta de personal y el aumento de las agresiones. También se ha visto afectada por la falta de médicos, una cuestión que el ministerio trató de resolver con una nueva licitación que no se ha resuelto aún de forma oficial. En esa coyuntura, el Gobierno central aprobó el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 para acometer mejoras en las cárceles de todo el país, entre ellas la de Cáceres, con el fin de renovar las instalaciones que han sufrido el desgaste del paso del tiempo y adaptarse a las demandas y tecnologías actuales.

La cubierta y la cocina

Así, en el primer trimestre del año, Interior licitó la redacción del proyecto de reforma integral a la que se presentaron siete empresas. Finalmente, se adjudicó en mayo a la empresa de Zaragoza Ingeniería Torné por 68.000 euros. El plazo que contempla el contrato es de cinco meses, es decir, que debería estar listo en octubre y una vez que se tenga el proyecto redactado deben sacarse a concurso las obras. Si los plazos se respetan, los trabajos podrían comenzar en 2026. En concreto, el pliego contempla una reforma de la red de baja tensión, la interfonía de celdas, actualización del sistema de seguridad y la reforma integral de la cocina y de las cubiertas.