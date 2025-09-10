El caso de la presunta estafa en el IES Al Qázeres continúa en instrucción

El caso de la querella interpuesta por los padres y madres de los alumnos del IES Al Qázeres que se quedaron sin viajar a Ámsterdam en 2024 sigue en los juzgados y en fase de instrucción.

40.000 €

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Cáceres dirime la causa, que saltó al foco mediático en febrero de 2024, cuando los propios afectados denunciaron que habían sido víctimas de una presunta estafa. La empresa en cuestión (Viajes Amberes, ya extinta) adeuda a las familias unos 40.000 euros, aunque su gerente aseguró en todo momento que se había tratado de un «error humano».

Fuentes judiciales aseguran a el Periódico Extremadura que la instrucción continúa porque han seguido personándose más afectados y que el 90% de los querellantes se ampara en la defensa del mismo letrado.

Además, los afectados han solicitado numerosas pruebas documentales que añadir a la causa, lo que está demorando la instrucción del caso. A esto se le añade las múltiples testificales que incluye el asunto. El gerente investigado ya declaró hace más de un año.

De lo penal a lo civil

En abril de 2024, este diario informaba de que los afectados decidieron recurrir a la vía penal por un supuesto delito de estafa. El querellado se mostraba entonces «sorprendido» y decía no saber nada al respecto.

No obstante, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cáceres optó por archivar la demanda al no apreciar indicios de causa penal, «al considerar que se trata de un incumplimiento de contrato que se debe dirimir por la vía civil», como así se hace actualmente. Hay hasta 57 familias afectadas.

Los afectados ya plantearon en febrero de 2024 una demanda colectiva en caso de que esa devolución no se produjera en tiempo y forma, como así ha sido.

Se trata de unos 60 alumnos que cursaban Segundo de Bachillerato del IES Al-Qázeres que tenían previsto volar a Ámsterdam en febrero de 2024, para disfrutar de su último viaje como bachilleres antes de sumergirse en los preparativos de la EBAU. Abonaron cerca de 40.000 euros a la agencia de viajes de la capital cacereña que les comunicó que un error técnico le había llevado a no contratar los vuelos para viajar a la capital de los Países Bajos.

