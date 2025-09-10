El creador de 'marichocho' se suma al 'boom' de la plaza Marrón

El pasado 23 de julio, el restaurante L’avenir reabrió sus puertas en el número 20 de Camino Llano. Hoy, apenas un mes y medio después, otro establecimiento gastronómico empieza a tomar forma en la zona. Se trata de la nueva apuesta del reconocido chef Juanma Zamorano, que en un plazo estimado de dos meses inaugurará su casa de comidas, donde todavía puede leerse el cartel de ‘Cheers’, para ofrecer a cacereños y turistas el resultado de su dilatada trayectoria entre los fogones. Pero, además, su llegada ayudará a consolidar el que es uno de los centros neurálgicos de la ciudad: la plaza Marrón. Puerta a la Ciudad Monumental y sede del Museo Helga de Alvear, la zona acoge cada vez más negocios hosteleros a la par que es protagonista de un proyecto de reforma que podría peatonalizar buena parte del entorno.

La historia de la plaza

El cambio, parece, está cerca. Una transformación para una plaza que debe su nombre al acaudalado Vicente Marrón. De origen cántabro y ganadero de ocupación, dedicó buena parte de su fortuna a la construcción de viviendas en el barrio entre los siglos XVIII y XIX. La figura de otro pudiente, José García Carrasco, no es menos relevante, pues ordenó la ejecución de varias casas para sus empleados en Camino Llano, zona conocida, entonces, como Casas de Carrasco o las Afueras de Carrasco. Sea como fuere, aún habría que esperar unos años para la plena expansión de la urbe; fue a lo largo del siglo XX cuando la ciudad multiplicó por cinco su población, quedando la citada plaza en el centro de la ciudad. Destaca el proyecto, en 1934, para la cimentación de una calle que enlazara la plaza Marrón, desde la zona antes conocida como La Churreta (se llamaba así porque los vecinos iban allí a hacer sus necesidades) con Colón, y que se materializó en la calle Diego María Crehuet.

La reforma

Sea como fuere, la historia más reciente de la plaza Marrón ha estado ligada a los proyectos de reforma del entorno (fracasados todos). Fue en la década de los 90 cuando iba a convertirse en la cubierta de un párking subterráneo; en la protagonista de un concurso de ideas anunciado durante la alcaldía de Elena Nevado; o, ya en 2024, en el centro de una licitación para redactar su proyecto de reforma. Sin embargo, a mediados del pasado julio el Ayuntamiento de Cáceres propuso la adjudicación del diseño del nuevo espacio a la empresa Aquaducto S. L., lo que supone un paso clave para alcanzar la reforma, que conllevaría el cierre parcial al tráfico. Algo que para Juanma Zamorano sería más que positivo.

"Siempre que hay algo para el peatón, atrae a gente. Además, las ciudades tienen que ser para las personas, no para los coches", considera el chef, que llega a la plaza Marrón después de estar al frente del 13 de San Antón, asociado con Adolfo Maestre, y de su breve fichaje (lo hizo a principios de este año) por el restaurante Homarus. Y, ¿por qué esa zona? "Porque es un sitio que me gusta, que está en el centro de la ciudad, cerca de mi casa y creo que va a atraer a mucha gente", responde.

La propuesta de Zamorano

Muy convencido de su propuesta, apoyada en su dilatada trayectoria, el cocinero deleitará a sus comensales, entre otros, con arrocería y pescado de calidad "totalmente fresco, comprado en el día". También marisco, "que es una cosa que atrae a mucha gente, pero por lo que sea no nos atrevemos a meter en nuestras cartas", dice Zamorano. Así, el arroz con bogavante será, probablemente, uno de los platos estrella. También el arroz del señorito, negro, o de carne.

Sea como fuere, aún habrá que esperar "hasta finales de octubre o principios de noviembre" para poder probarlos. Antes queda reformar el local, diseñado por cuenta de Alfonso Pereira, de la empresa Práctico, que se encargará de "convertir el patito feo en un cisne". Sin embargo, Zamorano rehúye el estrés. "A mi edad quiero trabajar para seguir con mi ilusión, no para hacerme rico", asevera. Cuando llegue el momento; cuando estén trabajando las cinco personas que conformarán el equipo y estén montadas las mesas para los 35 comensales, aproximadamente, que admite el establecimiento, "rápidamente nos convertiremos en ‘marichochos’ y montaremos aquí un sarao", bromea el empresario. Será entonces cuando se abra el que previsiblemente se llamará Casa de Comidas Juanma Zamorano, y al que, insiste su propietario, favorecerá la peatonalización.

Favorecerá a la hostelería

"Va a beneficiar a la hostelería de la zona y a animar a otras personas a montar algo en los locales vacíos, como tiendas, fruterías o floristerías. Convertir la plaza no solo en una zona de ocio, sino también de negocio", considera. Una línea en la que también se mantiene José, propietario del restaurante Chantarela, en la misma plaza. "Si efectúan la reforma y se hace como Dios manda, creando un bulevar, los negocios mejorarían", supone el emprendedor, que cree que la rehabilitación es fundamental. "Podrían hacer algo como Cánovas, pero algo más abajo", añade.

Incide en la ubicación estratégica de la plaza y considera que "los árboles (también otro de los planteamientos del proyecto) podrían dar otra imagen a la zona, que está a dos pasos de la Ciudad Monumental. Eso sí, pide, como cuestiones primordiales, la retirada de los contenedores de basura ubicados enfrente de su local, algo que también ocurre en otras dos taperías del entorno. "No es grato para el turista ver estas cosas", dice.

L'avenir

Negocios como L’ avenir. Alfonso, uno de los nuevos dueños junto a Inmaculada, su mujer, muestra nuevamente su apoyo a la reforma. "Creo que nos puede beneficiar mucho más que perjudicar. Quizá, durante el tiempo que dure la obra, puede ser un problema para la terraza, pero a la larga será mucho mejor para toda la calle", considera el hostelero. "Puede ser como Gómez Becerra, que quitan aparcamientos pero, al final, es algo positivo", añade.

Más allá de las obras, es una evidencia que la plaza Marrón vive uno de sus momentos más dulces. La apertura del Helga hace más de cuatro años lo corrobora, pero también la apuesta realizada por unos valientes emprendedores (donde también destacan los propietarios de Perhaps o de La Tía Tula) para cumplir sus sueños y para, de manera inevitable, contribuir a reactivar un punto clave de la ciudad.