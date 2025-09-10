David Bejarano, psicólogo de Cáceres: “Escuchar sin juzgar puede ser la mejor forma de prevenir el suicidio”

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, entrevistamos a David Bejarano, psicólogo sanitario habilitado en Cáceres y miembro del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIEC). Su labor abarca desde la preparación y concienciación de la población en materia de prevención, hasta la intervención psicológica con personas afectadas, familiares y personal implicado tras una situación crítica o catastrófica.

En los últimos años, especialmente durante 2023 y 2024, hemos visto un cambio en la forma en que se habla del suicidio. "En ese sentido, sí creo que se está avanzando en la prevención, con una mayor concienciación social y más recursos disponibles. Sin embargo, todavía estamos lejos de contar con el apoyo necesario. El número de suicidios sigue siendo alarmante y las listas de espera en la sanidad pública dificultan el acceso a la atención psicológica. En España, alrededor de 8.000 personas intentan suicidarse cada año, y aproximadamente 3.800 fallecen por esta causa".

Adolescentes

En el caso de los adolescentes, el número de intentos de suicidio ha aumentado en los últimos años. "Considero que, en muchos casos, esto está relacionado con factores como el ciberacoso o la presión académica. Por otro lado, hay un dato que se mantiene constante, más del 70 % de las personas que se suicidan son hombres. Esto puede estar vinculado a los roles tradicionales de género que todavía persisten, como la idea de que deben mostrarse siempre fuertes, no expresar emociones o no compartir lo que sienten con su entorno cercano".

Señal de alarma

"Por lo general, los hombres tienden a llevar a cabo el suicidio y lograrlo, mientras que las mujeres suelen intentarlo con mayor frecuencia. A esto se suman factores como los problemas económicos, que en mi opinión están detrás de muchos de estos casos, ya que algunas personas llegan a ver el suicidio como la única salida posible ante una situación que sienten insostenible".

"Por otro lado, casi el 100 % de las personas que se suicidan emiten alguna señal de alarma antes de hacerlo. Sin embargo, estas señales suelen ser sutiles y difíciles de detectar, como comentarios del tipo: “Estaríais mejor sin mí” u “Ojalá pudiera desaparecer”. Además, se sabe que alrededor del 20 % acude al médico de atención primaria el mismo día del suicidio, y hasta un 75 % lo ha hecho en los tres meses previos. Es importante destacar, que no todas las personas que se suicidan presentan un trastorno mental diagnosticado, no siempre hay una patología de base, lo que complica aún más la detección y prevención".

Prevención

"Para avanzar en la prevención del suicidio, considero fundamental aumentar el número de psicólogos en la sanidad pública y ofrecer una formación más sólida a los profesionales médicos. Pero, sobre todo, creo que la clave está en fomentar relaciones cercanas y un entorno social que sepa escuchar de verdad. Contar con alguien que te escuche sin juzgar puede ser, muchas veces, la mejor forma de prevención".