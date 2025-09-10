¿Eres emprendedor en Cáceres? Así puedes conseguir apoyo y financiación para tu startup

El Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores, C-LAB, abre el plazo de inscripción de su programa Start, dirigido a emprendedores y startups emergentes dispuestos a acelerar su crecimiento y éxito en la provincia de Cáceres.

La iniciativa, que cuenta con la participación de la empresa Startups.st, está dirigida a propuestas del territorio extremeño con el que se pretende apoyar a las startups con mayor potencial de crecimiento, capacidad de innovación e impacto a nivel nacional, a fin de contribuir tanto al desarrollo de dichas empresas como al enriquecimiento del entorno de la provincia cacereña.

"Con esta nueva convocatoria C-LAB sigue su hoja de ruta para impulsar el ecosistema startup extremeño, generando oportunidades para empresas emergentes y emprendedores", así lo ha indicado el Office Manager de C-LAB, Alberto González, quien ha apuntado que más de 40 startups accedieron al mercado empresarial en 2024 gracias a la formación y mentorización de este centro, que se ha convertido en referencia para proyectos escalables de base tecnológica.

¿Quién puede participar?

En el programa Start pueden participar personas emprendedoras y startups de cualquier sector, quienes recibirán formación online Lean Startup y mentorización de empresarios expertos en materia de emprendimiento, si bien se pondrá especial foco en los siguientes sectores:

Energías renovables: Proyectos que apuesten por el desarrollo y crecimiento tecnológico de la industria de generación, eficiencia y almacenamiento energético así como todos aquellos proyectos que promulguen soluciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030, muy especialmente aquellos que estén comprometidos con la descarbonización (Net Zero) o la utilización de componentes sostenibles como el hidrogeno verde o el litio para generar combustibles limpios.

Agro-Tech: Proyectos que integren los avances tecnológicos (IoT, big data, IA,…) para lograr maximizar las producciones agrícolas y ganaderas e las explotaciones de Extremadura.

Food-Tech: Proyectos que apliquen soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de la cadena alimentaria.

Emerging Tech: Aceleran el proceso de innovación y de negocio a través de entrenamiento personalizado, proporcionando mentorías de expertos en el sector Emerging Tech y estudian la posibilidad de financiación en fases Pre-Seed y Seed. Las verticales principales son inteligencia artificial, ciudades inteligentes, web 3.0 blockchain, industria 4.0, robótica y salud digital.

Demo Day y premios en metálico

Los alumnos recibirán sesiones online, así como masterminds, en las que los proyectos irán avanzando en distintas áreas del emprendimiento, identificando sus fortalezas y debilidades, gracias a mentores expertos en crear una empresa desde cero.

El programa Start finalizará con un Demo Day en el que los alumnos expondrán sus proyectos ante patrocinadores de C-LAB y destacados empresarios del ecosistema empresarial extremeño.

Los ganadores recibirán premios en metálico de hasta 3.000 euros y tendrán acceso a Hubs de Innovación de Extremadura y España, en los cuales las startups participantes podrán conseguir colaboraciones y recursos de gran valor para el éxito de sus proyectos.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre, por lo que desde C-LAB y la Cámara de Comercio de Cáceres se anima a los interesados a que se inscriban cuanto antes de esta fecha a través del siguiente formulario.