Investigan si el autor del atropello en Nuevo Cáceres pudo deslumbrarse por el sol

Es una cifra que, desafortunadamente, no deja de aumentar. Los atropellos se suceden en número y completan un registro que este año parece consolidar determinados puntos negros para el tráfico. Hace dos meses, Cáceres lamentaba la muerte de una mujer tras ser arrollada por un conductor en la avenida de la Hispanidad, un asunto que se encuentra en este momento en instrucción, y desde entonces, se han sucedido reiterados accidentes en diversas zonas, aunque sin la gravedad del anterior.

De todas formas, la realidad es que la preocupación crece entre los vecinos que instan a mejorar la seguridad y reforzar la vigilancia para evitar conductas imprudentes entre los conductores. Así, en ese clima de inquietud, este martes el barrio de Nuevo Cáceres protagonizó otro atropello. El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en la avenida Juan Solano Pedrero y resultó herida una mujer de 60 años que tuvo que ser trasladada al hospital Universitario de Cáceres. Este diario preguntó por la evolución de las lesiones al Servicio Extremeño de Salud (SES), que concretó que se encontraba en observación con pronóstico reservado.

En relación a las circunstancias del accidente, fuentes municipales en contacto con la Policía Local que redacta el atestado confirman que el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia y se baraja como principal hipótesis que pudiera haberse deslumbrado a causa del sol. A falta de concluir la investigación sobre el suceso, cierto es que se da una circunstancia en esa avenida similar a la que ocurre en la avenida de Dulcinea y la avenida de la Hispanidad, ambas puntos de numerosos accidentes de tráfico.

Su orientación provoca que, tanto al amanecer como al atardecer, el sol se encuentre a una altura que complica la conducción en ambas direcciones. Es frecuente, por tanto, que se produzcan siniestros relacionados con este supuesto que, siempre que se respete el límite de velocidad fijado en 30 kilómetros por hora suelen saldarse con resultados de escasa gravedad. Es, precisamente, cuando los conductores incumplen la normativa cuando el riesgo aumenta.

Otro atropello en mayo a tres adolescentes

La Dirección General de Tráfico sostiene que la diferencia de veinte kilómetros, de 30 a 50 kilómetros por hora, puede llegar a duplicar el peligro de consecuencias graves. En cuanto a los antecedentes, en mayo, tres adolescentes fueron arrolladas por un coche a unos metros, a la altura de la comisaría. Los dos sucesos más trágicos se produjeron con una diferencia de apenas un mes, ambos tuvieron como consecuencia la muerte de un peatón y un ciclista.

