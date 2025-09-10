A juicio por desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres

Dos acusados comparecerán ante la justicia de Cáceres este jueves por desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma que les pidió ayuda en los cuidados. Los imputados son el hermano y una sobrina de la víctima y la fiscalía provincial pide para ellos cinco años de prisión por un delito apropiación indebida y también le considera responsable de forma subsidiaria de un delito de estafa.

Aparte de la petición de cárcel, reclama una indemnización de 19.670 euros, la cantidad que, según el escrito de fiscalía al que ha tenido acceso este diario, fueron desviando desde la cuenta corriente de la víctima a las suyas en reintegros de hasta 3.000 euros.

En concreto, el escrito de acusación recoge que la demandante contactó con su hermano en septiembre de 2021 informándole que tenía problemas de salud, motivo por el que empiezan a vivir juntos». Así, en este contexto de convivencia, con el propósito de que pudiera realizar las gestiones diarias, el acusado fue autorizado en la cuenta bancaria que la víctima tenía en la entidad Unicaja. Días más tarde, la acusada, "aprovechando la situación personal en la que se encontraba su tía", acudió a su domicilio para convencerla de vivir con ella también.

De casi 20.000 euros a 83 euros

De esta forma, teniendo en cuenta que la mujer «sufría un deterioro cognitivo» y aprovechándose de «la confianza depositada en ellos a consecuencia de los vínculos familiares y la convivencia, desde el 9 de junio a mediados de septiembre de 2022 realizaron reintegros en cajeros automáticos con cantidades diversas hasta que la cuenta que contaba con 19.753 euros se quedó el 13 de septiembre con 83 euros.

