¿Un Museo de Ciencias Naturales y 'no' a los toros, bases para la capitalidad cultural de Cáceres?

"Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 necesita propuestas verdaderamente transformadoras". Son palabras de Óscar Pérez, portavoz de Una Extremadura Digna, que ha mostado su apoyo a la iniciativa aunque estima que "todavía hay margen de mejora para que la candidatura sea verdaderamente competitiva a nivel europeo". En este sentido, el líder del colectivo sin representación municipal aunque concurrió a las pasadas elecciones locales, plantea el desarrollo de "propuestas claves" ante "la gran competencia de otras ciudades".

Por ello, apela a agilizar la Neocueva de Maltravieso con la creación de una réplica o espacio museístico donde se puedan mostrar al público las pinturas rupestres de la cueva original, consideradas unas de las más antiguas del mundo, así como la creación de un Museo de Ciencias Naturales, idea que considera "innovadora". A su juicio, este edificio sería una "referencia nacional e internacional" y vendría a fortalecer así la oferta cultural y científica de la ciudad.

Añade que "no incluir a la tauromaquia en la capitalidad de la cultura ya que desde Una Extremadura Digna advertimos que incluir eventos taurinos en el proyecto podría restar apoyo ciudadano, al considerar que "la tortura no es cultura".

Fase de construcción

Para el colectivo, la situación actual del proyecto Cáceres 2031 necesita estas mejoras donde se ha presentado su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, "aunque aún no ha recibido el reconocimiento oficial por parte de Bruselas". El proyecto está en fase de construcción y tiene como ejes principales el diálogo urbano-rural, la cultura sostenible y la cultura del bienestar, "lo que consideramos positivo", apunta Pérez.

Para los próximos pasos en el proceso de candidatura deben ir encaminados "a la difusión del proyecto entre agentes culturales y ciudadanía. Dando un impulso de la participación ciudadana para construir una candidatura colectiva e inclusiva.Enriquecimiento del proyecto con iniciativas culturales innovadoras como las propuestas por UED.