El proyecto de reforma de Virgen de la Montaña, en entredicho

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) ha sido de los últimos colectivos en mostrar su sorpresa por el proceso de participación iniciado por el Ayuntamiento de Cáceres con respecto a la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña.

Para ello, ha organizado un foro de debate ciudadano junto al Ateneo de Cáceres, en el Palacio de Camarena, que ha reunido a un nutrido grupo de ciudadanos (y también de políticos de la corporación municipal) para poner sobre la mesa los pros y contras de este proyecto, una de las promesas electorales del alcalde, Rafael Mateos.

'Preocupación' compartida

«Es un proyecto del que nos hemos enterado por la prensa. Fue en el Periódico Extremadura donde nos enteramos el pasado mes de agosto de que se abría el proceso de participación ciudadana», ha explicado la arquitecta Mercedes López Domínguez, secretaria del COADE, durante el foro en el Ateneo. Fue entonces cuando «la Junta del Gobierno» del COADE «comenzó a movilizarse y alarmarse» y de forma «exprés decidimos organizar esta jornada».

La arquitecta ha señalado que «esa preocupación es compartida con los miembros del Ateneo» de Cáceres, si bien, este colectivo «sí ha recibido una invitación a participar en el proceso participativo», algo que desde el colegio oficial afean que no se haya producido en todas las direcciones.

«El COADE no ha recibido nada», aclara López. Y aunque ya han estudiado el proyecto en cuestión, no se posicionan a favor ni en contra. Aunque «eso no quita para que luego el colegio presente sus alegaciones» en tiempo y forma. Pero «en este foro de debate hemos pretendido hacer lo que debería haber propuesto el consistorio: generar un espacio de debate previo para que se planteen propuestas antes de que el equipo técnico redactara el proyecto».

De esta forma, el COADE se une a las críticas que ya han vertido colectivos como Cáceres Verde (presente en el foro del Ateneo) y grupos municipales como PSOE y Unidas Podemos (UP).

Foro ciudadano en el Palacio de Camarena organizado por el Ateneo y el COADE. / Jorge Valiente

Llamada a la acción

En el foro ciudadano participaron también representantes de Adenex y la abogada María Ángeles López Lax (actual presidenta del Ateneo, aunque lo hizo a título particular). La letrada fue también muy crítica con el citado proceso participativo e incluso respondió dudas acerca de la legalidad del procedimiento iniciado: «No sabemos el procedimiento que lleva esto. Ni siquiera nos dan el número del expediente».

Por lo que instó a esperar a «la aprobación de la ejecución» de la reforma para valorar acciones legales. «No hemos podido participar en el diseño del proyecto porque se nos ha entregado ya redactado». También apuntó que «se invitó a la concejalía de Urbanismo a participar en el foro, pero no hemos obtenido respuesta; silencio absoluto».

La abogada, sin posicionarse tampoco a favor o en contra del proyecto, sí que se mostró sorprendida de que la propuesta no tuviera en cuenta el cambio climático, ni que haya elementos de sostenibilidad. Pero, aunque dudó de que se estuviera a tiempo de paralizar el proyecto, sí que insistió en el hecho de que «todavía podemos incorporar elementos de sostenibilidad, por lo menos»

El PSOE duda de que la reforma que proyecta el PP pueda optar a recibir fondos de la Unión Europea

Desde Cáceres Verde, que recogió alegaciones en el encuentro y volverán hacerlo este sábado junto al bombo de Cánovas, valoran pasar a la acción, con algún tipo de manifestación. Y desde Adenex señalaron que «Cáceres no avanza con este proyecto» y que «está demostrado que reformas como la que se hizo en San Pedro de Alcántara no contribuyen a reducir la temperatura». Además, señalaron el «engaño tan bestial que ha supuesto este proyecto».

También participó en el foro la hermana de la docente y activista Pilar Bacas, fallecida en 2024, que alzó la voz para señalar que «no podemos permitir que nos quiten el bulevar. Ya nos quitaron la avenida de las Acacias; hagamos todo lo que tengamos que hacer».

La hermana de Pilar Bacas participa en el foro del Ateneo. / Eduardo Villanueva

Otros asistentes tomaron la palabra para criticar que el proyecto no incluya carril bici, así como la «mala técnica ambiental» de la propuesta porque las especies arbóreas que se plantean «son muy pequeñas y no darás sombra suficiente», lo que va a generar «un proyecto vegetal pobre».

La portavoz del PSOE, Belén Fernández, tomó la palabra para mostrar sus dudas de que el proyecto pueda optar a fondos europeos, «no solo porque no cumpla con muchos de los requisitos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino porque las condiciones por las cuales se pueden acceder a estos fondos, en muchos casos, aquí no se cumplen». Y se refirió a «a niveles de renta, zonas de especial degradación».

Por su parte, UP ha criticado la «falta de transparencia» del Gobierno local, puesto que «hemos tenido que solicitar el proyecto para conocerlo de primera mano». Y mantienen, tras conocer las propuestas, su voto en contra en el comisión pertinente y en el pleno.