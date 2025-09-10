Esta es la programación de La Noche del Patrimonio en Cáceres: 40 actividades en cuatro horas

Cáceres se prepara para sumergirse en un viaje. Una travesía que recorrerá su historia; que se adentrará en su arte contemporáneo y su creatividad. El sábado 13 de septiembre la ciudad celebrará La Noche del Patrimonio, un evento cultural que acogen, de forma simultánea, las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y que incluye 40 actividades y la apertura de puertas de 34 espacios en el caso del enclave extremeño. Visitas a palacios, conventos o iglesias están garantizadas, con la incorporación, este año, del Palacio de Godoy (Hotel Hilton), el Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio) y la Iglesia de Domingo. También recibirán asistentes varios museos y galerías, en un ambiente en el que no faltarán la música o el baile.

La cita, que alcanza su octava edición, volverá a estructurarse en tres ejes: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio. Las propuestas que engloba cada uno de ellos, todas concentradas entre las 20.00 y las 00.00 horas del sábado, son las siguientes:

Vive Patrimonio

Dentro de Vive Patrimonio, los interesados encontrarán actividades de todas las disciplinas artísticas y culturales: música, teatro, danza, espectáculos infantiles, exposiciones, literatura, talleres de artesanía, etc.

Recital: Ensemble de saxofones (Conservatorio Hermanos Berzosa), en el Jardín del Palacio de Carvajal. A partir de las 21.00 horas.

Conciertos de Dúo Raúl García & Silvia Valadés y Trío Ceres London, en la torre del edificio Santa María y en el barrio de San Antonio. A partir de las 21.00 horas.

Helgas’s DJ Session, en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. A partir de las 21.00 horas.

Espectáculo de teatro ELEMENTS – Cía. Teatrapo, en la plaza Mayor. A las 20.30 y a las 22.00 horas.

Recreación Histórica: 'Mansa Alborada: El Arco del Amor y el Pasadizo de la Traición', en Fachada de la Casa de los Caballos (Museo de Cáceres). A las 20.30 y a las 22.00 horas.

Espectáculo itinerante: Risas en la Espera – Maltravieso Teatro, en diferentes espacios, amenizando las colas de acceso a otras citas.

Espectáculo: El humor en la ópera-Camerata Lírica, en la plaza San Jorge. A las 21.30 horas.

Toque de campanas 'Campanas al vuelto', en la Ciudad Monumental.

Tres exposiciones: Ciudades del Mundo. Vistas y Planos; Fotografías antiguas de la Plaza Mayor; Cáceres, una ciudad de cuento. Acuarelas de la Ciudad Monumental – Juan Manuel Bermejo, en el Palacio de la Isla. A partir de las 20.30 horas.

Exposición: Códice original de los Fueros de Cáceres, en el ayuntamiento. A partir de las 20.30 horas.

Muestra: Editoriales independientes, en la Torre de Bujaco. A partir de las 20.30 horas.

Ruta poética, en diferentes puntos de la ciudad monumental. A las 21.30 horas, desde el Palacio de Carvajal.

Taller infantil de artesanía Girasoles, en Artesanía Girasoles. A las 20.00, 21.00 y 22.00 horas.

Taller infantil de Artesanía Spritzart Studio & Shop, SpritzArt Tiend. A las 20.00 y 21.30 horas.

Conciertos: Cáceres a Todo Ritmo, en el Museo de Cáceres. A partir de las 21.00 horas.

Actuación: Grupo de Folklore Trébol, en la plaza de Las Claras, la plaza de San Mateo y la plaza Mayor. A las 20.30 horas.

Espectáculo: Escenas del I Acto de Giselle. Coreografías del Conservatorio Profesional de Danza “Sagrario Ruiz-Piñero”, en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. A las 21.00 horas.

Proyección: ¡Lumière! L’Aventure Continue, en la calle Rincón de la Monja. A las 20.30 horas.

Abierto patrimonio

En Abierto Patrimonio abren sus puertas museos, palacios, iglesias, ermitas, etc., en un horario poco habitual:

Conjunto Arqueológico y Patrimonial de Bujaco, en el Arco de la Estrella. A partir de las 20.30 horas.

Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos, en el barrio de San Antonio, número 17. A partir de las 20.30 horas.

Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, en la Cuesta de la Compañía. A partir de las 20.30 horas.

Olivar de la Judería, en la calle Hernando Pizarro, s/n. A partir de las 20.30 horas.

Torre del Horno, en la calle Adarve de Santa Ana, 3. A partir de las 20.30 horas.

Palacio de la Isla (Biblioteca Municipal Julián Rodríguez Marcos), en la Plaza de la Concepción, 4. A partir de las 20.30 horas.

Museo de Cáceres (Casa de los Caballos), en la Casa de los Caballos. A partir de las 20.30 horas.

Exposición: “Luz Gris”, de Emilio Gañan, en la plaza Conde de Canilleros, 1. A partir de las 20.30 horas.

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla / Casa-Museo Guayasamín, en la ronda de San Francisco, s/n. A partir de las 20.30 horas.

Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, la calle Ancha, 1. A partir de las 20.30 horas.

Exposición: Pluma, tintero y papel, de María Romero Pérez, en la calle San Antón, 17. A partir de las 20.30 horas.

Ateneo de Cáceres – COADE, en la calle General Ezponda, 9. A partir de las 20.30 horas.

Concatedral de Santa María, en la plaza de Santa María. A partir de las 20.30 horas.

Iglesia de San Mateo, en la plaza de San Mateo, 2. A partir de las 20.30 horas.

Ermita del Cristo del Amparo, en la carretera de la Montaña, 459. A partir de las 20.30 horas.

Ermita de Las Candelas, plaza de las Candelas, s/n. A partir de las 20.30 horas.

Ermita de la Paz, en la plaza Mayor. A partir de las 20.30 horas.

Ermita de San Antonio, en el barrio de San Antonio, 3. A partir de las 20.30 horas.

Ermita de la Soledad, en la plaza de la Soledad. A partir de las 20.30 horas.

Exposición: “Festival Movietone”, de Jorge Rey, en la calle Donoso Cortés, 6. A partir de las 20.30 horas.

ArtSolutely Lab Gallery, en la calle Hornos, 25. A partir de las 20.30 horas.

Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (Casa-Palacio de los Becerra), en la plaza de San Jorge, 2. A partir de las 20.30 horas.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Palacio de los Golfines de Abajo), en plaza de los Golfines, 1. A partir de las 20.30 horas.

Palacio de Mayoralgo (Yacimiento Arqueológico), en la plaza de Santa María. A partir de las 20.30 horas.

Palacio Paredes Saavedra, en la calle Ancha, 5. A partir de las 20.30 horas.

Iglesia y Convento de Santo Domingo, en la calle Santo Domingo, 7. A partir de las 20.30 horas.

Descubre el legado judío de mano de los Cronistas, en la Ermita de San Antonio y en el Palacio de la Isla. A las 21.00, 22.00 y 23.00 horas.

Visitas guiadas

Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, en la calle Pizarro, 10. A partir de las 19.30 horas. Hay que reservar a través de la página web: https://www.museohelgadealvear.com/es/

Torre de las Cigüeñas, en la plaza de San Pablo, 1. A partir de las 20.30 horas. Se requiere inscripción a través del correo torreciguenas@ayto-caceres.es indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono.

Parador de Cáceres, en la calle Ancha, 6. A partir de las 21.00 horas. Inscripción previa al correo recepción.caceres@parador.es

Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, en la calle Godoy s/n. Reserva previa a través del correo recepcion@hotelpalaciogodoy.com

Palacio de Carvajal, en la calle Amargura, 1. Inscripción A través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTxjPumOJAjPq31lUyGoiPVuap29bVEWRDXUpr697M2brVKw/viewform?usp=preview

Palacio de los Marqueses de Monroy (Cámara de Comercio), en la plaza del Dr. Durán, s/n. Entrada por orden de llegada hasta completar aforo.

Visita guiada “Cáceres con dolor de cuello”, en diferentes puntos de la ciudad. A partir de las 18.00 horas.

Escena patrimonio

En la tercera parte de esta edición, en Escena Patrimonio, los asistentes disfrutarán del espectáculo ‘Lastre’, de Sol Picó. Ella es Premio Nacional de Danza y una de las coreógrafas más importantes de la escena española e internacional. La cita será en el Foro de los Balbos, a las 21.00 y a las 22.30 horas.

Fin de Fiesta

Diana Navarro será la encargada de poner el colofón a una intensa tarde-noche cultural en Cáceres. La artista, de sobra conocida, ofrecerá un recorrido por sus canciones más emblemáticas, en un repertorio en el que se escuchará la copla, el flamenco, la lı́rica y la música electrónica, creando un lenguaje propio que conecta con todo tipo de público.