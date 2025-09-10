La reforma de Virgen de la Montaña, a examen este miércoles

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y el Ateneo de Cáceres han organizado un foro de debate ciudadano en torno a la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña; una de sus promesas electorales del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ya que la vía contiene un bulevar (original de 1900) de la ciudad.

Será esta tarde, a partir de las 18:00 horas en el Palacio de Camarena (sede del Ateneo), en una actividad abierta a toda la ciudadanía.

Foro ciudadano en el Ateneo. / EL PERIÓDICO

Debate

“Vamos a ver el proyecto y luego analizaremos sus pros y contras", ha señalado Mateos antes de que se conozcan las alegaciones del proceso participativo que se abrió en agosto.

Un proceso participativo muy criticado: el PSOE lo ha calificado de "pantomima" y Unidas Podemos (UP) ha afeado que se abriese en agosto, en pleno verano. Además, desde la formación morada han criticado que ek Gobierno local no les haya hecho llegar el proyecto "hasta que lo hemos solicitado". Por lo que vuelven a poner en entredicho la "transparencia" del Ejecutivo popular.

Asamblea de Podemos, ayer. / Jorge Valiente

Rechazo

Desde UP han vuelto a manifestar su “rechazo” al proyecto para remodelar la avenida Virgen de la Montaña. Y mantienen, tras conocer el proyecto y las propuestas alternativas, su voto en contra en el comisión pertinente y en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres.

La formación morada ha tachado el proyecto de “despilfarro económico y contrario al urbanismo actual que tiende a la renaturalización de las ciudades”. Y ha asegurado que convocar a la participación ciudadana en el mes de agosto “es la mejor opción para reducirla al mínimo”.

Queda pendiente conocer el sentido del voto del PSOE y de Vox. Aunque el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha instado al Gobierno local del PP a que “priorice las inversiones en todos los barrios” frente a las obras “faraónicas que se acometerán y que no son urgentes”, entre las que incluía a Virgen de la Montaña.