Siete ofertas para gestionar el Mercado Medieval de Cáceres: más que nunca

Del 13 al 16 de diciembre, Cáceres vivirá uno de los eventos marcados en rojo en la agenda cultural de la ciudad. La celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas es uno de los fines de semana más importantes en la ciudad y miles de personas acuden a celebrarlo. El diseño de la propuesta de las próximas dos ediciones salió a concurso público hace unas semanas y la licitación ha acumulado hasta siete ofertas, más que nunca.

Puestos

Los requisitos que debe cumplir la empresa que resulte adjudicataria de las obras será la instalación de 200 puestos repartidos en el entorno de la ciudad monumental (excepto la plaza) entre las 12 de la mañana y hasta la medianoche. Debe contar con 30 puestos para oficios antiguos, mismo número para hostelería y al menos diez para artesanos locales.

Carlos Gil

Decoración

En cuanto a la decoración, pide que la empresa instale al menos dos lonas con motivos medievales y decore las calles Gran Vía, San Juan, foro de los Balbos, plaza Mayor, Doctor Durán, Sergio Sánchez, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, Pereros, callejón del Gallo, Ancha, San mateo, Veletas, Cuesta del Marqués, Arco de la Estrella, adarves y plaza de las Piñuelas, entre otros.

Financiación

Sobre la financiación de la cita, la empresa deberá abonar el canon municipal de uso de la vía pública de 9.982 euros, además del precio de la licitación (unos 20.000 euros). Precisamente, el propio ayuntamiento hace una estimación de gastos e ingresos basado en años anteriores y tasa a en 80.000 euros los ingresos y los gastos en 51.000 euros. Precisa en cuanto a beneficios unas ganancias para los expositores de alimentación y restauración de 38.000 euros y para los puestos de artesanía de 42.500 euros.

Suscríbete para seguir leyendo