Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros

Dos personas están siendo investigadas en Cáceres por un presunto delito de estafa, al simular un accidente con el objetivo de ser indemnizados por la compañía aseguradora, reclamándole más de 36.000 euros. El supuesto siniestro vial tuvo lugar el 9 de junio de 2024, cuando un coche de alta gama se despeñó por un barranco al salirse de la vía en Trujillo, lo que motivó la instrucción de diligencias por un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Trujillo. El conductor fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, sin embargo, las escasas lesiones observadas en el varón para un siniestro de esta entidad llevaron, en un principio, al archivo de las actuaciones.

El titular del taller y el propietario del coche, compinchados

A raíz de ello, los agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres comprobaron que en los días previos al siniestro, el vehículo se encontraba en un taller de la zona y que incluso se había pasado recientemente la inspección técnica periódica en la ITV ubicada en Navalmoral de la Mata. Además, constataron que el titular del taller se había desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se arrojó el vehículo por un gran desnivel "causando desperfectos de gran entidad en él", informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Por otro lado, la persona que simulaba ser el conductor del vehículo (su propietario) se desplazó la misma mañana del siniestro desde su domicilio hasta el citado Centro Hospitalario en el vehículo de un familiar, y que una vez recibida el alta hospitalaria, regresó en el mismo a su domicilio.

En el marco de la operación 'WoodyCar', estos dos hombres de 47 y 52 años han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata.