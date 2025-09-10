Vanguardia musical sin límites sensoriales en el Museo Vostell Malpartida

El vigesimoséptimo Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida viene más rupturista e inclusivo que nunca. Desde el 10 y hasta el próximo 19 de septiembre el Museo Vostell Malpartida acoge conciertos singulares en los que las raíces y los cables harán perfecta simbiosis. Como el año pasado también Cáceres, en concreto el el Auditorio San Francisco del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa, será escenario de una de las propuestas musicales extra el día 17 de septiembre.

La escultora Lucia Beijlsmit. / EL PERIÓDICO

Como primera cita, y como preámbulo a la programación más ortodoxa, el 10 de septiembre, habrá un concierto especial para personas sordas, en el que la vibración será protagonista a través de unos altavoces especiales. Previamente al concierto, a las 19.30 horas abre al público la exposición de la holandesa Lucia Beijlsmit, especial para personas invidentes, con el sugerente título de Toquemos las piedras. Esta escultora es autodidacta y ha vivido en Holanda, El Salvador y Angola. Desde hace años reside en Salorino. Apasionada por la piedra, esculpe directamente materiales como mármol, granito, arenisca, caliza y diabasa. Describe la gran variedad local de rocas como un tesoro inagotable. Reutiliza fragmentos recogidos en el campo o en canteras tradicionales, acentuando el contraste entre texturas. En esta ocasión presenta esculturas "para tocar" que representan instrumentos musicales.

Rita Silva con sus sintetizadores y sus subwoofers (altavoces especializados en frecuencias graves) hará llegar las ondas sonoras a los espectadores sordos. Será un concierto inclusivo y sorprendente. Utilizando la improvisación con sintetizadores modulares y técnicas de programación generativa, Silva destaca por su enfoque evocador de pioneras como Suzanne Ciani, Laurie Spiegel o Delia Derbyshire.

Mbye Ebrima y Rita Silva. / EL PERIÓDICO

Conciertos de los días 11 y 12 de septiembre

Tras este aperitivo, el segundo concierto del XXVII Ciclo de Música Contemporánea es el jueves 11 de septiembre y está a cargo de Rita Silva (que repite en escena) y el músico gambiano e intérprete de kora y calabash Mbye Ebrima. Este último vive en Lisboa y es ya una figura activa e imprescindible en la escena local, habiendo colaborado con nombres como Selma Uamusse, Moullinex o Kimi Djabaté.

La acordeonista Garazi Navas. / Iñaki Rubio

La primera semana finaliza el viernes 12 de septiembre con un concierto de la acordeonista Garazi Navas, que rinde homenaje a Miguel A. García, considerado uno de los músicos más interesantes de la historia del arte sonoro español y defensor del compromiso y la ética del Museo Vostell Malpartida. La jovencísima Garazi tiene ya una dilatada carrera y ha participado en multitud de proyectos interpretando música contemporánea, clásica, tradicional y de otros estilos. Colabora asiduamente con artistas de diferentes disciplinas en proyectos con danza, poesía, teatro o instalaciones artísticas. Gran improvisadora. Su obra cumbre junto a Miguel A. García, fue el proyecto Dopelganger.

IbonRG y Enrike Hurtado. / Asier Corcuera

17 de septiembre: Cita extra en el conservatorio de Cáceres

El 17 de septiembre, dentro de la programación expandida del ciclo, en el Conservatorio Hermanos Berzosa se darán cita dos ‘musicazos’ muy comprometidos con la escena musical experimental del País Vasco: IbonRG (voz, piano y txalaparta) y Enrike Hurtado guitarra (txalaparta y electrónica). Instrumentos del pasado con técnicas del presente o del futuro. Han introducido la txalaparta – un instrumento de percusión de madera- en el mundo del arte sonoro y la vanguardia. La hacen sonar tradicionalmente con una sola tabla, pero también a través de los softwares de Enrike, que trituran y reorganizan el sonido, o incluso tocando el piano como si se tratara de una txalaparta. No se lo pueden perder.

Emilie Škrijelj. / Alicia Gardes

Conciertos de los días 18 y 19 de septiembre

El jueves 18 de septiembre le toca turno a Emilie Škrijelj. Esta acordeonista es habitual de festivales. Explora este instrumento en sus pliegues más pequeños y lo utiliza tanto como instrumento de percusión como generador de materiales electroacústicos. Inspirándose en sus investigaciones en torno al tocadiscos, los sintetizadores modulares y la grabación de campo, lleva el acordeón al territorio abstracto de la electrónica manipulando el fuelle, frotando sus contornos y explorando sus extremidades. La obra que interpreta, Glitch, es un estreno en España.

Altera Inde. / Clement Lambla

El colofón a estas dos semanas de vanguardia musical será el viernes 19 de septiembre y lo pondrá Altera Inde, un dúo excepcional de saxofonistas y sonoridad electrónica formado por Diego Carretero y Sara Zazo. El programa que interpretarán es Double skin.

Altera Inde expande el repertorio para dúo de saxofones y realza las diferentes expresiones artísticas de nuestro tiempo. Carretero y Zazo formaron parte de CexSaxo Duo durante 5 años, proyecto artístico y pedagógico con notable presencia en Extremadura. Entre los años 2013 y 2018, el dúo estrenó más de 20 obras de compositores como G. Navarro, S. Movio, I. Badalo, D. Sprintz, entre otros, y realizó conciertos en diferentes salas de Francia, España, Inglaterra y Suiza.

Todos los conciertos se celebrarán en el lavadero de lanas del Museo Vostell Malpartida a partir de las 20.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo, salvo el del Conservatorio de Cáceres del día 17 de septiembre que será a las 20.00 horas.

El ciclo está coproducido entre el Centro Nacional de Difusión Musical, el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Con la colaboración de la Asociación de Amigos y la Cafetería-Restaurante del Museo Vostell Malpartida, el Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres, la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, el Institut Français, la Embajada de Portugal en Madrid, el Instituto Camões y el Ministério de Cultura de Portugal.