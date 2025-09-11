Llega el día grande de los Caballeros de Guadalupe: "Los españoles debemos sentirnos orgullosos de haber colonizado Iberoamérica"

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe celebra el próximo 12 de octubre su día grande en honor a la Virgen de Guadalupe. El Día de la Hispanidad se celebra en la localidad desde el año 1928, cuando se coronó canónicamente a la patrona de Extremadura. En la presentación de sus jornadas (que comenzarán el 20 de septiembre) su presidente, Agustín Margallo, pidió a los extremeños y españoles que "nos debemos sentir orgullosos de lo que hicimos en Iberoamérica en 1492, y no hacer caso de mucha leyenda negra. La envidia surtió efecto, pero hay mucha gente que estamos intentando hacer ver que solo son mentiras". Incidió también en que, tras hablar con varios intelectuales del continente, "nos van reconociendo el origen de la Hispanidad y lo que representa la Virgen de Guadalupe, la que más devotos tiene en todo el mundo".

Presentación

La Fiesta de la Hispanidad de este año, declarada de Interés Turístico de Extremadura, se ha presentado en la mañana de este miércoles en la sala de prensa del complejo cultural San Francisco. Asistieron los miembros de la junta directiva, comandados por el presidente, y el diputado de Parque Móvil y Talleres, Dionisio Vasco.

1.300 caballeros

La asociación cuenta ya con más de 1.300 caballeros repartidos por todo el mundo, y este año investirá a 25 nuevos miembros. Además, prevén la asistencia a Guadalupe de unas 10.000 personas a lo largo de todo el día, destacando también la llegada de los jinetes del Honrado Concejo de Caminos a Caballo.

Más imágenes de la presentación de las jornadas. / Jorge Valiente

Actividades

Las actividades comenzarán el próximo 20 de septiembre con la presentación de las jornadas en el Ayuntamiento de Madrid. Se prevé la presencia del alcalde, José Luis Martínez Almeida, o de alguien de su corporación. Cabe destacar que esta edición (la número 96) estará dedicada a Madrid, Guinea Ecuatorial y a la conmemoración del séptimo centenario de la entronización del Rey castellano-leonés Alfonso XI. Posteriormente, tendrá lugar la misa de acción de gracias en la iglesia de San Jerónimo el Real, sede de la Reina de las Españas en Madrid. Por último, tendrán comida de fraternidad en el Hogar Extremeño de la capital nacional.

El programa

El día 5 de octubre se otorgarán los Premios Guadalupe - Hispanidad 2025 a las 20.00 horas, que aún están pendientes de su nombramiento. Será en el Auditórium Colombino del Real Monasterio. Habrá un concierto de arpa y violín a cargo del Dúo Apeggio. La Gala de la Hispanidad será el día 10 en la casa de la cultura, a partir de las 19.00 horas, donde se proyectará un documental Hispano América-Canto de vida y esperanza.

Conferencia

El día siguiente, se ofrecerá una conferencia en el salón mudéjar del Real Monasterio a las 20.00 horas sobre Alfonso XI y el patrocinio Real de Guadalupe y la orden de la Banda de Castilla. Será a cargo del doctor Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, un académico correspondiente a la Real Academia de la Historia. Acto seguido, el músico Miguel Bernal Ripoll ofrecerá un concierto de órgano. Se trata de un profesor titular del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Presentación de las jornadas. / Jorge Valiente

Día grande

La jornada grande, el 12 de octubre, comenzará a las 10.00 horas con la diana floreada a cargo de la banda musical de la OJE de Mérida. Una hora después se celebrará la concentración de caballeros en la sede, y a las 12.30 horas tendrá lugar la salida en procesión hacia la basílica. La solemne eucaristía estará presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, e intervendrá la Coral Santa María de Guadalupe. Durante el acto, se celebrará la investidura de los nuevos caballeros frente a la patrona regional. Y al finalizar, tendrá lugar la procesión con las banderas hispánicas por la plaza, con la actuación de la misma banda musical.

Día festivo

Terminarán sus jornadas con una comida de hermandad para los caballeros en la Hospedería del Real Monasterio. Asistirán también las damas y familiares, y se entregarán los Emblemas de Oro a los caballeros en su 50 aniversario. La entrada de peregrinos a caballo a la plaza de Guadalupe cerrará el día festivo en la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo