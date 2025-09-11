Nuestro pasado
Cáceres aloja a 50 niños extranjeros en los colegios provinciales
La Diputación toma esta iniciativa humanitaria enmarcada dentro de los esfuerzos internacionales de socorro y acogida
En noviembre de 1945, en el contexto de la posguerra europea tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Diputación Provincial de Cáceres tomó una iniciativa humanitaria de gran relevancia al ofrecer alojamiento para 50 niños extranjeros en los colegios provinciales de la capital cacereña. Esta acción se enmarcó dentro de los esfuerzos internacionales de socorro y acogida que se llevaron a cabo en varios países, especialmente aquellos que, como España, no habían participado directamente en el conflicto pero que, bajo el régimen de Franco, buscaban mejorar su imagen exterior.
Consecuencias de la guerra
Los niños que llegaron a Cáceres habían sufrido directamente las consecuencias devastadoras de la guerra: bombardeos, pérdida de familiares, desplazamientos forzosos, hambre y la destrucción de sus hogares. Muchos provenían de países especialmente castigados por la contienda, como Alemania, Polonia, Francia o incluso zonas del este de Europa. En algunos casos, se trataba de huérfanos o menores que habían sido separados de sus familias por razones de seguridad o por la desorganización propia de los últimos meses del conflicto.
Los colegios provinciales, que dependían de la Diputación, ofrecían instalaciones relativamente adecuadas para acoger a estos menores, camas, alimentación, asistencia médica y educación básica. Además, esta iniciativa fue vista como una oportunidad para fomentar la solidaridad y dar una respuesta institucional a una crisis humanitaria de escala global.
