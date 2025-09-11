Cáceres celebra el arte y la cultura con cine, música y esgrima

La ciudad acoge tres eventos destacados el 11 y 13 de septiembre.

Poyección especial de 'Lumière! La aventura continúa'

La Filmoteca de Extremadura se suma a la celebración de la Noche del Patrimonio con la proyección especial de 'Lumière! La aventura continúa', un emotivo homenaje a los pioneros del cine. El evento tendrá lugar el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 20.30 horas en la sede de la Filmoteca, ubicada en Ronda de San Antón 8, en Cáceres.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de redescubrir una colección restaurada de películas de los hermanos Lumière, figuras clave en el nacimiento del séptimo arte. Una cita imperdible para amantes del cine clásico y curiosos de la historia audiovisual.

Noche de rock inolvidable con tres potentes bandas nacionales

El próximo 13 de septiembre a las 22.00 horas, la sala ZRRCUS de Cáceres, ubicada en el bajo del Hotel Extremadura, será el escenario de una noche memorable para los amantes del rock, con un cartel de lujo que reúne a tres destacadas bandas del panorama nacional: 'The Electric Alley,' 'The Buzzos' y 'Oldhands'. Las entradas tendrán un precio de entre 20 y 25 euros.

Los gaditanos 'The Electric Alley' serán el plato fuerte de la velada, presentando en directo los temas de su último trabajo Apache. Considerados una de las bandas más sólidas del rock clásico europeo. Desde Extremadura llegan 'The Buzzos', una de las bandas más reconocidas del rock underground nacional. Con más de 20 años de trayectoria, continúan celebrando su historia con su disco XX y el documental '20 años de rock'. Completa el cartel 'Oldhands', también extremeños, con su álbum debut Little Bites. Una cita imprescindible para los amantes del rock en estado puro.

Conferencia y exhibición sobre esgrima en Cáceres

El próximo jueves 11 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas, el Maestro Vicente Santos ofrecerá una conferencia, exhibición y coloquio sobre la esgrima en la Sala de Armas de Cáceres. El evento, organizado en colaboración con el Museo Casa Pedrilla y la Fundación Guayasamín, contará con el apoyo de varios clubs: 'Esgrima Ceres', 'Esgrima Cáceres El Viejo' y 'Fratres de Cáceres'.

La actividad propone un recorrido histórico por el arte del manejo de la espada, destacando su relevancia en la sociedad y la cultura desde sus orígenes hasta la actualidad. El evento concluirá con un coloquio didáctico abierto al público sobre este noble y antiguo deporte.