Cáceres favorecerá la construcción de 1.100 viviendas protegidas en los próximos años

La ciudad de Cáceres contará con más de 1.100 nuevas viviendas protegidas y de titularidad pública en los próximos años. Durante la Comisión de Urbanismo celebrada en la mañana de este jueves, el concejal Tirso Leal ha anunciado que la empresa pública Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) utilizará seis parcelas en las que es posible la construcción de hasta 620 viviendas destinadas a alquiler asequible.

Interés

Leal ha mostrado su satisfacción porque la firma se haya interesado en desarrollar viviendas en Cáceres, uniéndose al trabajo que está realizando la entidad Urvipexsa (también pública, de la Junta de Extremadura), que creará otras 544 dentro del Plan Habita Extremadura.

Barrios

Sepes, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha solicitado al ayuntamiento un informe urbanístico en relación con varias zonas del barrio Río Tinto y Casa Plata 2, con el objeto de analizar su destino para vivienda asequible. "Aunque estemos en un momento muy inicial del procedimiento, mostramos la satisfacción por la inclusión de Cáceres en los planes de Sepes", explicó Leal.

Colaboración

Leal ha garantizado la máxima colaboración y compromiso del ayuntamiento para que los planes del Sepes se han realidad: "Esperemos que esta información solicitada se materialice a corto plazo y no se quede en un mero estudio o planificación que tenga la entidad a nivel nacional", concluyó Leal.

Más pisos de alquiler asequible

Ya está en obra un proyecto para construir 87 pisos de alquiler asequible en Casa Plata-Maltravieso. Costarán 400 euros al mes y su acceso estará limitado por los ingresos de la unidad familiar. Las obras comenzaron hace unos meses, dos años después de que se cediesen los terrenos. La fecha exactade finalización y entrega aún se desconoce.

544 viviendas protegidas

Y por otro lado, Urvipexsa va a crear 544 viviendas protegidas en cuatro barriadas de la ciudad dentro del plan Habita Extremadura. Ya ha comenzado la construcción de una primera fase con 100 casas en El Junquillo, que ya está incluso adjudicada. Pero habrá otra fase con otras 100. El resto se distribuirán por Nueva Ciudad (115 pisos), Residencial Gredos (23), Vegas del Mocho (que será el mayor proyecto con 162) y Residencial Universidad (44).

Superficie y precio

Los pisos tendrán entre 60 y 80 metros cuadrados y dispondrán de trastero y plaza de garaje. El precio dependerá de la superficie y variará entre 110.000 y 140.000 euros. Cabe recordar que, al ser casas protegidas, el IVA será de un 4%, no el 10% habitual en las de renta libre. Además, la Junta de Extremadura aporta ayudas actualmente por valor de hasta 10.000 euros.

Plan General

También en la comisión, y con el objetivo de seguir promoviendo la construcción de más vivienda, se ha aprobado provisionalmente la modificación del artículo 8.6.3 de las normas urbanísticas para suprimir la restricción que impide aumentar el número de viviendas a los bloques de edificios de la norma zonal seis. Esta medida ha salido adelante con los votos del Partido Popular y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido y Podemos ha votado en contra.

Fundación Hospitalarias

Por último, en la comisión se ha aprobado la renovación de la cesión de uso y gratuita a favor de la Fundación Hospitalarias, del inmueble de propiedad municipal de Los Fratres por un plazo de cinco años. Es una entidad privada de carácter religioso, sin ánimo de lucro, fundada por la Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, de carácter benéfico asistencial cuyo fin es la asistencia integral, sanitaria, social, educativa y laboral de las personas y grupos que sufren enfermedad o condiciones de dependencia, vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social, con preferencia en todo lo relacionado con la salud mental

Suscríbete para seguir leyendo