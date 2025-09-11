Cáceres festeja el Día de la Arepa en el rincón venezolano de Santiago

El sabor a Venezuela mantiene impregnados los aledaños del casco antiguo de Cáceres gracias al restaurante Tochesuras, en la plaza de Santiago. Se trata de la primera propuesta gastronómica venezolana de la ciudad, y acaba de anunciar la segunda edición del 'Tochearepa Fest', un festival "único en Extremadura que rinde homenaje a la arepa en el marco de su Día Internacional. La cita será el próximo fin de semana: 13 y 14 de septiembre.

Símbolo latino

"Tras el éxito de la primera edición", los responsables de Tochesuras vuelve a reunir a cacereños y turistas en torno a la arepa, "símbolo de identidad latinoamericana", que en esta ocasión contará con variedades exclusivas creadas especialmente para el festival, además de toda la carta habitual del restaurante.

El festival "no solo busca enaltecer la gastronomía, sino también dinamizar la vida cultural y turística de Cáceres", expresan Daniela Ceballos y Daniel Clavijo, que regentan el local. "Con dinámicas callejeras, experiencias divertidas y sorpresas que conectan directamente con el público, esperamos consolidar nuestropapel como punto de referencia en la vanguardia de la comida latina en Extremadura".

La celebración también se verá potenciada por la presencia digital: tras haber acumulado más de 100.000 visitas en TikTok gracias a sus dinámicas virales, el festival promete una amplia difusión con la participación de influencers y creadores de contenido que ya han visitado el restaurante y se sumarán a la experiencia.

Con esta segunda edición, "queremos reafirmar nuestro compromiso con la ciudad de Cáceres, ofreciendo propuestas gastronómicas auténticas, innovadoras y capaces de atraer tanto a visitantes locales como a turistas nacionales e internacionales".