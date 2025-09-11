CCGreen avanza en el trazado de la línea eléctrica subterránea que lo alimentará desde Cáceres

Nuevos avances en el centro de datos CCGreen, que se ubicará en las inmediaciones del polígono Las Capellanías de Cáceres. El Boletín Oficial del Estado publica la concesión de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para las obras del trazado de la línea eléctrica subterránea que lo conectará con tres subestaciones de la ciudad:‘Los Arenales’, ‘Capellanías’ y ‘Cáceres-3’. Según la información publicada, la longitud total del conductor será de 5,970 kilómetros y la tensión del servicio ascenderá a los 45 kilovatios. Pasará por parcelas públicas y privadas ubicadas junto a la carretera N-630, y la calle Hilanderas del polígono industrial.

Ingenostrum

La empresa promotora del proyecto, Ingenostrum, firmó un convenio el pasado mes de junio con el ayuntamiento y la Junta para integrarse en la ampliación de suelo industrial. Además, aseguró que «avanzaba en los plazos», pretendiendo que el suelo esté desarrollado en el año 2026 y la primera fase de la megainfraestructura esté en funcionamiento en 2028, con una inversión de 1.000 millones de euros.

¿Qué es?

Este centro de datos se plantea como un lugar donde se almacena, procesa y distribuye la información digital. Es el lugar físico que sostiene la nube, los servicios de inteligencia artificial, las redes sociales, el comercio electrónico, el streaming o la investigación científica. En el caso de este proyecto, el diseño está completamente enfocado a alojar modelos de IA que requieren una capacidad de cómputo enorme y una gran eficiencia energética.

Potencia energética

Con respecto a la potencia energética que necesitan para la construcción del recinto, ya tienen asegurados 150 megavatios, pero se mantienen a la espera de que Red Eléctrica garantice en la planificación eléctrica de los años 2025/30 una potencia que alcance los 300 MW. Este tipo de espacios deben estar preparados para procesar enormes volúmenes de datos, entrenar modelos de IA y ofrecer capacidad en tiempo real. En otras zonas de España ya se han anunciado centros con potencias incluso superiores.

Suscríbete para seguir leyendo