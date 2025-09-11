Cotrina y Gallardo exhibirán unidad en el arrance del curso político del PSOE de Cáceres

El PSOE de la provincia de Cáceres reúne este sábado 13 de septiembre en la Finca Haza de la Concepción (Malpartida de Plasencia) a miembros de las direcciones ejecutivas de las agrupaciones socialistas de toda la provincia de Cáceres, en un acto de convivencia con el que buscan seguir fortaleciendo el proyecto socialista en todos los rincones del territorio.

El programa arranca a las 10.30 horas con las intervenciones de apertura, a lo que se sucederá una serie de mesas de debate sobre temas como comunicación y estrategia electoral, buenas prácticas en la dinamización de las agrupaciones o testimonios de responsables de gestión municipal en situaciones de crisis.

Además, de manera paralela, habrá un espacio de entrevistas a secretarios y secretarias generales de las agrupaciones socialistas y entrevistas temáticas sobre Vivienda con Leire Iglesias, cultivo de tabaco, con Juan Andrés Tovar y Agricultura con Begoña García Bernal.

Los secretarios provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, y regional, Miguel Ángel Gallardo, serán los encargados de cerrar la jornada en torno a las 13.45 horas.

"Nuestra idea con este evento -ha indicado Sánchez Cotrina, - es resaltar la importancia de la unidad, el proyecto común y nuestra firme decisión de encarar el ciclo político con ilusión, compromiso y trabajo colectivo. Lo hacemos con un objetivo claro: construir un futuro que haga de la provincia de Cáceres una referencia económica y social para el resto de España. Por la grandeza de nuestra tierra y para construir un futuro mejor, el PSOE de Cáceres sale, desde ya, a ganar el 2027".

Desde el PSOE provincial enfatizan que no hay otra forma de lograr ese objetivo más que "estando a pie de calle, escuchando a la gente, construyendo un PSOE cercano, con respuestas reales a los problemas de la ciudadanía y eso solo podemos hacerlo de la mano de las compañeras y compañeros que viven pegados al territorio, desde los que defienden los valores socialistas". En ese sentido recuerdan que en toda la provincia se ha llevado a cabo un proceso de renovación de las ejecutivas locales y “las nuevas secretarías generales y ejecutivas locales vienen con toda la energía, compromiso y propuestas para seguir avanzando en igualdad, desarrollo económico, servicios públicos de calidad y oportunidades para la juventud en nuestra provincia”.