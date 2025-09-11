Gendarmes franceses en Cáceres: la historia detrás de las patrullas mixtas que protegen a los turistas

En el marco del Plan Turismo Seguro y del Plan de Seguridad Jacobeo 2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Comandancia de Cáceres, desde el pasado mes de agosto y hasta mediados de septiembre, cuenta con la presencia de una pareja de agentes de la Gendarmería Nacional Francesa que colaboran de manera activa con las patrullas de la Guardia Civil, mediante patrullas mixtas, en diferentes puntos de la provincia.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Turismo Seguro y del Plan de Seguridad Jacobeo 2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyo objetivo principal es prevenir delitos de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentran en zonas turísticas de esta provincia, así como garantizar una atención más cercana, eficaz y especializada a los turistas franceses que visiten nuestro territorio.

Los gendarmes franceses, en Cáceres / Cedidas por la Guardia Civil de Cáceres

La presencia de estos agentes extranjeros permite reforzar la seguridad en zonas de mayor afluencia turística, al tiempo que facilita la comunicación con los visitantes de origen francés, aportando una atención inmediata en su propio idioma y transmitiendo confianza y cercanía.

Turismo seguro

El Plan Turismo Seguro, se desarrolla cada año durante la temporada estival y cuenta con la participación de agentes de diferentes países europeos.

Desde 2013, cuando se incorporaron por primera vez gendarmes franceses en patrullas mixtas con la Guardia Civil, el proyecto ha demostrado ser un éxito, extendiéndose progresivamente a otras nacionalidades como Alemania, Italia, Portugal o Rumanía.

La cooperación policial internacional no solo mejora la atención al visitante extranjero, sino que también enriquece la experiencia profesional de los cuerpos participantes, creando lazos sólidos entre instituciones que comparten un mismo objetivo: garantizar la seguridad ciudadana.

Las patrullas conjuntas se desarrollan principalmente en zonas de interés histórico y cultural de la provincia, así como en áreas de mayor tránsito o afluencia de turistas. Los gendarmes franceses prestan servicio uniformados y junto a patrullas de la Guardia Civil, participando en labores de prevención, información, atención a víctimas y, en su caso, en la recepción de denuncias.

Con este refuerzo, la Guardia Civil de Cáceres se suma al esfuerzo nacional por favorecer un turismo seguro, de calidad y con garantías para los visitantes internacionales, consolidando a la provincia como un destino acogedor y confiable.