El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno

La lucha contra la despoblación se ha trasladado en los últimos años al entorno escolar. Si los pueblos no tienen gente, los colegios quedan vacíos. Obligará a que los escasos alumnos que queden en los municipios tengan que trasladarse a otra localidad cada mañana para recibir su formación escolar.Algo que se está intentando evitar a toda costa, manteniendo centros educativos abiertos con menos de una decena de niños.

El pueblo

Es el caso de Navalvillar de Ibor, un municipio de apenas 378 habitantes ubicado en el entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El descenso demográfico les ha ido sacudiendo poco a poco. Sus estadísticas son desoladoras. En el año 2010 tenían 455 residentes, y en el 2000 contaban con 515. Esto quiere decir que en los últimos 25 años su población se ha reducido en 137 vecinos.

Hace tres años

Por ello, la corporación municipal comandada por el alcalde socialista Javier Díaz Cieza, que también es el diputado de Reto Demográfico, incorporó hace tres años una ayuda a todos los niños que estuviesen matriculados en el colegio público Virgen de Guadalupe. No les ha servido para que el número de alumnos aumente, pero sí para mantener con vida su centro educativo.

500 euros

Entregan 500 euros a los familiares por cada escolar matriculado. Cuando comenzaron en 2023, contaban con siete niños en el colegio. El año pasado llegaron a tener nueve. Sin embargo, para este curso el número se ha reducido nuevamente a siete. El alcalde achaca la pérdida de dos niños a un conflicto entre familias. En total, este año destinarán 3.500 euros: "Necesitamos que permanezca abierto, y esta es la única forma de conseguirlo", señala Díaz.

Motivos

"La natalidad ha bajado mucho. Además, los jóvenes han tenido que emigrar en busca de un futuro mejor. En nuestra zona, los únicos que mantienen el nivel de niños son los extranjeros. Pero yo me niego a bajar los brazos. Voy a luchar hasta el final", subraya el regidor navalvillote.

Escasez de vivienda

Otro de los asuntos a los que se enfrenta es a la escasez de vivienda en la localidad. A pesar de que el pueblo ha ido perdiendo habitantes, las casas no están a la venta o en alquiler. Y al alcalde le están solicitando vivienda para quedarse en el pueblo, pero está siendo complicado: "Hay familias que quieren venir al pueblo, y nosotros queremos que vengan. Pero no tienen dónde vivir. Y es un gran problema", finaliza Díaz.

Suscríbete para seguir leyendo