La supuesta red de prostitución en Nuevo Cáceres, a juicio en noviembre

La Fiscalía Provincial solicita hasta 50 años de cárcel para dos acusados de explotar sexualmente a mujeres en piso de la barriada de Nuevo Cáceres, para la que el abogado Marcos García Montes pide la libre absolución de sus clientes tras una vista celebrada este jueves en los juzgados cacereños, en la que no se ha llegado a acuerdo de conformidad y se ha fijado la vista oral para los próximos días 5 y 6 de noviembre.

En libertad con cargos

La pareja procesada se encuentra en libertad con cargos, aunque estuvieron en prisión provisional. Se trata de una mujer que fijó su residencia en la capital cacereña en 2023 y un hombre, ambos pareja y sin antecedentes penales en el momento de los hechos que se juzgan.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los acusados “con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad, se dedicaron a contactar con mujeres del país de la acusada para que viajaran a Cáceres” y una vez que aceptaban, les “gestionaban todo”: desde los billetes hasta justificar los ingresos para que pudieran llegar a España.

En esa línea, una vez que llegaban al país (desde Colombia) “cualquier gasto por mínimo que fuera, engrosaba la deuda que las mujeres estaban obligadas a liquidar lo antes posible”. Una deuda que “oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 euros”.

A partir de ahí, las mujeres, de entre 20 y 30 años, “eran alojadas en un piso y sometidas a una sesión fotográfica que aprovechaban los acusados para publicar en páginas de internet y ofrecer sus servicios sexuales".

Libre absolución

Sin embargo, el abogado de los encausados ha señalado este jueves a la salida de los juzgados que las mujeres “tenían disponibilidad absoluta para llamar por teléfono, salir, venir, irse a la playa”. Por lo que considera “bastante discutible” un “delito relativo a prostitución”.

Y también ha negado que sea una causa de “trata de seres humanos porque no venían de ninguna patera”. Y ha añadido que hay declaraciones de los testigos protegidos “en las que reconocen que habían ejercido anteriormente”, por lo que el letrado ha solicitado el visionado de las testificales.

“Hemos pedido que se pueda visionar las declaraciones como prueba preconstituida, una vez que ya declaren; para poner de relieve las contradicciones, si es que existen”, ha asegurado García Montes.