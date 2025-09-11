Respaldo unánime de la Asamblea a Cáceres como Capital Cultural

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad, en el primer pleno del nuevo curso político, una declaración institucional en la que respalda y se adhiere a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura, en la que se destaca que su «mirada internacional, impregnada por el poso de las tres culturas que convivieron en ella».

Entre Portugal e Hispanoamérica

La declaración, leída por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, también resalta que es Patrimonio de la Humanidad, su íntima relación con Portugal «como país hermano» y con fuertes lazos históricos y culturales con Hispanoamérica.

«Es una ciudad que custodia su legado y lo transforma en conocimiento compartido, cuidado mutuo, intercambio europeo y futuro habitable», señala la declaración, que es «una joya de vanguardia que se da la mano con su entorno más próximo, pero sin perder su visión global».

También indica que la cultura es motor de cohesión social, de innovación, de desarrollo sostenible, de identidad y bienestar, que conecta territorios, «superando la polarización entre lo rural y lo urbano, que sirva como hilo que engarce y fije población, para afrontar así el reto demográfico al que nos enfrentamos».

Asimismo, se defiende que Cáceres pretende liderar en 2031 un proyecto europeísta que parte desde lo esencial, que es su tejido humano, su capacidad de cooperación y su vocación de escuchar y ser escuchado.