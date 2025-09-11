El viaje que puede cambiar el futuro cultural de Cáceres: así ha sido su misión a Malta

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha viajado a Malta con el objetivo de establecer sinergias y estudiar proyectos conjuntos con las localidades de este país que –al igual que Cáceres– optan a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Con esta visita Cáceres se convierte en la primera ciudad española en desarrollar una misión en Malta en el marco de estas candidaturas.

Según explica Iris Jugo, a la hora de desarrollar la candidatura cacereña "es especialmente importante trabajar y colaborar con representantes de otros países, tanto con ciudades que ya fueron Capital Europea de la Cultura en el pasado como con las que optan a serlo en 2031". Por eso, desde Cáceres, ya se trabaja con representantes de Finlandia, Portugal e Italia, una lista a la que ahora se suma Malta.

En el caso de este viaje a Malta, se han celebrado encuentros con representantes de La Valeta, Capital Europea de la Cultura en 2018, así como con las ciudades que compartirán candidatura con la capital española que salga designada en 2031. Todo ello de la mano de Valletta Cultural Agency.

Jugo resalta que Cáceres tiene mucho en común con las candidaturas maltesas, lo que será positivo de cara a impulsar proyectos conjuntos y estrategias compartidas. En este sentido, se trabaja para una visita a Cáceres de una delegación de Malta en los meses venideros.

Diálogo europeo

La coordinadora subraya además que “el diálogo europeo es la esencia de la capitalidad y el pueblo extremeño siempre ha mostrado su generosidad, apertura y disponibilidad para acoger ideas y aprender de otros, haciendo de esta candidatura un proyecto profundamente compartido y europeo".

Cáceres 2031 quiere ser un laboratorio europeo donde las culturas se encuentran para "transformar el futuro mediante aprendizajes conjuntos e intercambio de agente culturales, ideas innovadoras y una filosofía basada en la Europa amable".

“Este viaje a Malta no es solo un encuentro: es la semilla de una relación que une a dos territorios que en 2031 compartirán un mismo horizonte cultural. Cáceres y Malta han empezado a recorrer juntos un camino hecho de proyectos comunes, de artistas que dialogan más allá de fronteras y de comunidades que se reconocen en lo diverso”, añade Iris Jugo. En esta línea, ha señalado que “En un tiempo en que muchas alianzas se tejen a través de pantallas, Cáceres 2031 ha querido dar un paso distinto: viajar, mirarse a los ojos y estrechar manos en persona; porque la cultura europea no se construye solo con palabras, sino con gestos reales, con presencia y con confianza”.