Arcos vuelve a la escena con un concierto íntimo en Cáceres

Este viernes 12 de septiembre, Arcos actuará a las 20.30 horas en el Corral de las Cigüeñas. Su carrera musical comenzó en una banda, aunque pronto se adentró en el mundo del teatro. Al alcanzar la mayoría de edad, fundó 'El Puchero del Hortelano', grupo que hizo historia al ser el primero en llenar el Palacio de Deportes de Granada. Tras la disolución de la banda en 2015, Arcos emprendió su camino como solista, etapa que ya suma una década. Actualmente alterna giras en formato acústico y con banda, ofreciendo siempre diferentes propuestas escénicas. En octubre dará comienzo a una nueva gira.

Concierto en Cáceres

"No es la primera vez que actúo en Cáceres, estuve hace unos años con mi banda en el Extremúsika, pero sí que será la primera vez que pise el Corral como solista. Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas y me acompaña mi mujer, que le apasiona la ciudad". El concierto será en acústico, con un margen para la improvisación. "Acepto peticiones, es increíble el vínculo tan bonito que se crea entre el público y el artista".

Trayectoria

En estos últimos cinco años, ha publicado tres álbumes, dos de ellos para Warner Music Spain, que han entrado en la lista de los más vendidos e incluso han sido seleccionados por diversos medios como 'Mondo Sonoro' o 'Rock Sesión' como álbumes del año. En febrero de 2021, se estrenó como escritor con la publicación de su primer libro, 40 años, 40 canciones. En esta obra, realiza un recorrido íntimo por los momentos más importantes de su vida, compartiendo anécdotas, reflexiones y experiencias que sirvieron de inspiración para muchos de sus temas más reconocidos.

Libro escrito por Arcos en 2021. / Cedida

Arcos ha girado por España, agotando entradas en más de una treintena de fechas, además, ha dado varios conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos. "El mayor reconocimiento para mí es poder vivir dedicándome a la música, continuar viajando y cumpliendo sueños junto a mi familia. Me siento muy afortunado, la constancia y la inspiración han sido los pilares que han guiado mi carrera".

Planes futuros

"En lo inmediato, estoy centrado en renovar mi espectáculo y preparar con fuerza la próxima gira. A futuro, mi sueño es seguir creando música y compartir el viaje de la vida con mi familia. Actuar en Nueva York el año pasado fue muy especial, mi hijo estuvo allí conmigo. Son vivencias que marcan y que, para mí, tienen un valor incalculable", concluye.