Cáceres se llena de vida gracias a la danza y la fotografía

Diversas propuestas culturales durante los meses de septiembre y noviembre en la ciudad.

Espectáculo de danza en el Casar

Este sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas tendrá lugar en el Polígono Industrial la Cañada, el espectáculo de danza 'Boca'. El precio de la entrada lo sugiere el público una vez termine el espectáculo. La obra 'Boca' da inicio a la creación de una estructura escénica de gran envergadura, una inmensa telaraña que parece destinada a atrapar, engañar y provocar al espectador a través de una poderosa carga visual y poética. Esta instalación combina imágenes que oscilan entre lo espontáneo y lo robótico, y se desarrolla en una espacialidad meticulosamente programada, con una geometría casi impecable, sustentada por materiales escenográficos cuidadosamente seleccionados.

El proyecto propone un discurso casi sagrado que invita a explorar emociones profundas, oscuras y enmascaradas. En el centro de esta experiencia se encuentra la intérprete, quien se convierte en un microespacio vital compuesto por su alma, núcleo, verdad y conciencia, su cuerpo físico armadura y prótesis, y su carne efímera, anárquica e incontrolable, dando vida a una obra que trasciende lo escénico y se convierte en una experiencia sensorial total. El precio de la entrada lo sugiere el público una vez termine el espectáculo.

Feria de Arte Aparte en Cáceres

La XI edición de la Feria Arte Aparte, el encuentro independiente de arte contemporáneo, se celebrará en Cáceres durante todo el mes de noviembre de 2025. La convocatoria para artistas y colectivos sigue abierta hasta el 18 de septiembre. Pueden participar creadores de todas las disciplinas, desde pintura, fotografía y escultura, hasta performance, arte sonoro, vídeo o instalaciones. Se podrán enviar hasta dos obras al correo belleartcc@gmail.com y la participación es totalmente gratuita.

Las propuestas seleccionadas, elegidas por su calidad conceptual y técnica, se anunciarán el 22 de septiembre, y las obras deberán recibirse antes del 9 de octubre. La inauguración será el 31 de octubre a las 21.00 horas en Belleartes, dando inicio a un mes de exposiciones y actividades que convertirán a Cáceres en un punto de referencia para la creación contemporánea más libre y experimental.

Jorge Rey en el Espacio Belleartes

Ya está abierta al público en el Espacio Belleartes de Cáceres la exposición “Festival Movietone”, una impactante retrospectiva fotográfica del cacereño Jorge Rey, dedicada al universo musical. La muestra, inaugurada el pasado 4 de septiembre con música en vivo a cargo de Dani Dorado DJ Set, estará disponible hasta el sábado 14 de septiembre. En ella, Rey conocido por su trabajo en el ámbito del fotoperiodismo y el documental, reúne una selección de imágenes que capturan la intensidad, emoción y humanidad de la música en vivo, tanto sobre el escenario como entre el público.