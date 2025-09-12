Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj

Todo Cáceres, más de 90.000 personas, se van a ver obligadas a resintonizar sus televisiones y radios con el traslado obligatorio de la antena ubicada en la Torre del Reloj, en la plaza de Italia. El grupo empresarial Cellnex, donde se integró la firma Retevisión (que instaló el aparato en la década de los 80), cambiará el emplazamiento tras el respaldo del Tribunal Supremo al ayuntamiento, pero está intentando pedir colaboración al consistorio para que la ciudadanía sepa cómo actuar cuando se produzca el desplazamiento.

Contexto

Por contextualizar, la icónica Torre del Reloj (o Torre del Trabajo) ubicada enla plaza de Antonio Canales se quitó de encima en mayo un litigio que duró casi una década y que llegó hasta el Tribunal Supremo. Este espacio patrimonial fue construido en el año 1939 como homenaje a los trabajadores y es uno de los puntos más altos de la ciudad. Es un edificio protegido por el Plan General de Ordenación Urbana y constituye una seña de identidad de la ciudad. En el año 1982, un pleno aprobó la colocación de las conexiones en este punto, y años después se estimó que las tecnologías se habían desarrollado lo suficiente para proponer nuevas ubicaciones.

Litigio

En 2017, un auto del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cáceres ordenó a la empresa de telefonía el desalojo de antenas y aparatos de la citada torre y en el local anexo al mismo, dando la razón al consistorio en el litigio. La sentencia concluye que el ayuntamiento no incumplió el acuerdo con Retevisión cuando planteó la extinción de la autorización. La mercantil llevó el asunto hasta el final, y el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación, que ya era la última posibilidad judicial.

El 15 de agosto

Cellnex, consciente de que tienen que proceder al cambio de traslado en los próximos meses, ya se ha puesto manos a la obra. La firma se intentó comunicar con el Ayuntamiento de Cáceres el pasado 15 de agosto a través de una carta para señalarles que están de acuerdo con el traslado de la antena a otro enclave de la ciudad, que es la que da la señal de televisión a todos los cacereños.

Misiva

También señalaban en la misiva que su intención es mantener una relación cordial con el consistorio, puesto que su servicio se debe dar por obligación. A la hora de cambiar su emplazamiento, es necesario tener en cuenta el coste económico de moverla, así como tramitar de forma correcta a los vecinos de la ciudad toda la información relativa a este caso. Es decir, si no se cumpliesen ciertos plazos, la ciudad podría quedarse sin señal de televisión.

Un extremo

Pero este es el extremo al que nadie quiere llegar. Eso sí, todos los vecinos que tengan su receptor de televisión apuntando a la Torre del Reloj, deberán resintonizar todos sus aparatos sí o sí para garantizar que la señal llegue de forma correcta. Son efectos colaterales de la decisió. Por todo ello, Cellnex solicitó en su día una reunión con el ayuntamiento que, de momento, no ha sido atendida. Fuentes consistoriales aseguran haber recibido el escrito, pero se remiten a que la firma cumpla con la sentencia. «Si hay que resintonizar los canales, se trata de una decisión técnica que debe informar la empresa, tanto a la ciudadanía como al ayuntamiento, para conocer cuándo y cómo. Deben retirar las antenas por imperativo legal», explican a este diario. Sin embargo, desde la empresa reiteran que les gustaría mantener una reunión con el alcalde para ir de la mano en la actuación.

Nuevo emplazamiento

Una vez se concrete el acuerdo para informar correctamente a la ciudadanía, comenzarán los trámites para buscar un nuevo emplazamiento. Ese trabajo le corresponde a los ingenieros, que ya cuentan con un estudio donde se exponen varias posibles ubicaciones que, a día de hoy, no han sido desveladas. Previsiblemente buscarán de nuevo puntos elevados de la ciudad. En ese proceso administrativo, que se presume largo, deberá incurrir también el ayuntamiento.

Cambio de la TDT

Será un proceso similar al que se produjo en el año 2010 con la sustitución de la Televisión Analógica por la TDT. Lo que la firma no quiere, según ha podido confirmar este diario, es que se cree confusión entre los ciudadanos cuando tengan que cambiar de dirección la antenar y resintonizar televisiones y radio.

¿Qué será de la Torre del Reloj?

Por el momento, el Ejecutivo de Rafa Mateos no ha planteado ninguna posible alternativa a la Torre del Reloj. La Asociación Vecinal Antonio Canales del barrio de la plaza de Italia ya señaló que la retirada del cableado permitiría la recuperación de la torre como espacio turístico y público. Su deseo es que se abra al público, destacando su valor como mirador y su importancia en el patrimonio arquitectónico de Cáceres.

