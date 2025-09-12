Los cinco lugares mágicos de Cáceres en la Noche del Patrimonio

Cáceres se prepara para sumergirse en un viaje. Una travesía que recorrerá su historia; que se adentrará en su arte contemporáneo y su creatividad. Este sábado 13 de septiembre la ciudad celebrará La Noche del Patrimonio, un evento cultural que acogen, de forma simultánea, las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y que incluye 40 actividades y la apertura de puertas de 34 espacios en el caso de la localidad extremeña, que concentrará las propuestas entre las 20.00 y las 00.00 horas. Visitas a palacios, conventos o iglesias están garantizadas, con la incorporación, este año, del Palacio de Godoy (Hotel Hilton), el Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio) y la Iglesia de Domingo. También recibirán asistentes varios museos y galerías, en un ambiente en el que no faltarán la música o la danza.

La cita, que alcanza su octava edición, volverá a estructurarse en tres ejes: Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio. El primero de ellos incluye iniciativas de todas las disciplinas artísticas y culturales: música; teatro; danza; espectáculos infantiles; exposiciones; literatura; talleres de artesanía, etc.

El encanto del Museo Helga de Alvear: un referente

El Museo Helga de Alvear, cuya laureada edificación se abre paso entre las calles Pizarro y Camino Llano, alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa. Compuesta por más de 3.000 obras, la conforman artistas de la talla de Goya, Olafur Eliasson, Picasso, Louise Bourgeois, Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei. Para la ocasión, el reconocido espacio ofrecerá visitas guiadas de una hora de duración, desde las 19.30 hasta las 22.30 horas. Para poder acudir, será necesario inscribirse a través de la siguiente página web: https://www.museohelgadealvear.com/es/. Además, La Noche del Patrimonio incluirá, entre las 21.30 y las 23.30 horas, una nueva Helgas’s DJ Session, un proyecto inclusivo y experimental, en el que los jardines del museo se convierten en espacio de encuentro y pista de baile.

Artsolutely Lab Gallery te atrapa

En el número 25 de la calle Hornos se exponen simultáneamente series artísticas y documentales de fotografías realizadas por Fernando Paramio. Destaca lo excepcional de su impresión, con papeles calidad museo y tintas pigmentadas, así como la presencia de algunas obras en grandes tamaños, de hasta 1,5 x 2,2 metros. Los interesados, que podrán acceder hasta que se complete el aforo, verán las puertas abiertas a partir de las 20.30 horas, siendo la última entrada a la galería a las 23.30 horas.

Hotel Hilton de Godoy o el buen gusto

Inspirado en el tornaviaje cultural de ida y vuelta de los extremeños a la América del siglo XVI, el primero alojamiento de la multinacional norteaméricana de Extremadura empezó a recibir huéspedes hacesolo unos días. Es, junto al Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio) y la Iglesia de Domingo, una de las incorporaciones a la octava edición de La Noche del Patrimonio. Así, organizará visitas guiadas desde las 20.30 horas, sin embargo, las reservas están ya completas.

La historia y la cultura en Casa Pedrilla

El espacio, concebido para acercar a sus visitantes la vida cultural y artística de la provincia de los siglos XIX y XX, comenzará a recibir asistintes desde las 20.30 horas. Podrán acceder hasta completar aforo.

Girasoles, artesanía para los más pequeños

Los artesanos de Girasoles invitan a niños de 5 a 12 años a acudir a sus talleres, a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas. Se admiten 10 participantes por pase, que tendrán que inscribirse a través del número 615 66 49 55.