El Club Social ‘Las Ritas’ regresa a Cáceres con un nuevo reto benéfico

Este viernes 12 de septiembre, a partir de las 18.30 horas en el Hotel Alfonso IX, vuelven 'Las Ritas Club Social', que retoman su actividad tras el paréntesis provocado por la pandemia. Este grupo de mujeres cacereñas, conocidas por su original y alegre forma de hacer solidaridad, regresa con más fuerza que nunca y con el mismo propósito que siempre, apoyar buenas causas, visibilizar injusticias y demostrar que la alegría también puede ser una herramienta de transformación social.

Inicios

'Las Ritas Club Social' es un colectivo formado por un grupo de mujeres de Cáceres que han unido sus fuerzas para impulsar iniciativas solidarias. Se trata de ocho profesionales procedentes de distintos ámbitos, todas ellas con una trayectoria previa de compromiso en causas sociales, proyectos solidarios y movimientos de denuncia de las injusticias globales.

Concha González, procuradora, Montaña Malpartida, maestra y antropóloga, Pilar Boyero, cantante de copla, Julia Gonzalo, profesora y trabajadora social, Nuria Gómez, antropóloga y jefa de la Unidad contra la Violencia de Género en Cáceres, Leonor Martínez - Pereda, licenciada en Derecho, Ana Peromingo, enfermera y Elisa Blázquez, periodista. Como novedad, en esta ocasión, contarán con dos nuevas Ritas, Guadalupe Bravo y Carmen Vivas.

Inspiradas en 'Las Gildas', un grupo similar nacido en Santander, decidieron dar un paso más y crearon este proyecto en 2018. "Queremos aportar, desde la creatividad y la ilusión, nuestro granito de arena para aliviar el sufrimiento de quienes más lo necesitan, dar voz a las injusticias y desigualdades que persisten en el mundo, y defender que la alegría es un derecho que debe llegar también a quienes menos tienen." Además, cuentan con una identidad corporativa propia, eslogan, logotipo y materiales gráficos y desarrollan sus acciones con un enfoque festivo, positivo y profundamente humano.

El Día de las Ritas

Una vez al mes, 'Las Ritas' celebran en público El Día de las Ritas, un evento solidario que combina el apoyo a diferentes causas con el disfrute colectivo, demostrando que la alegría también puede ser una poderosa forma de compromiso social. La dinámica es sencilla y eficaz, cada mes, el grupo colabora con un bar de la ciudad que se compromete a donar una cantidad fija por cada consumición. A cambio, son ellas quienes elaboran las tapas que se sirven con las bebidas, sin coste adicional para el cliente. De este modo, el establecimiento se ahorra el trabajo de cocina y, al mismo tiempo, se beneficia del poder de convocatoria del colectivo, que consigue reunir a un numeroso grupo de personas.

Nuevo evento solidario

"Desde la pandemia no habíamos vuelto a reunirnos. La última quedada fue en la Plaza de San Juan, en apoyo a las personas refugiadas. Ahora hemos decidido retomar la actividad por una causa muy especial, la de Patricia Solís, que trabaja en el Líbano y acaba de regresar a Cáceres. Por supuesto, estará con nosotras este viernes para acompañarnos y compartir su testimonio en primera persona, algo que consideramos fundamental para entender lo que realmente está ocurriendo allí".

"Como siempre, además de recaudar fondos, en esta ocasión, para la asociación Sonrisas en Acción, nuestro objetivo es dar visibilidad a la causa y generar conciencia. Queremos que la ciudadanía escuche, se informe y se implique. Esta edición será, además, en formato tardeo, que está muy de moda. Empezaremos sobre las 18:30 y seguiremos hasta el cierre del bar, además, contaremos con un concierto de Pilar Bollero en la sala interior".

"Esperamos reunir a mucha gente, porque estos encuentros son una oportunidad preciosa para compartir, disfrutar y sumar fuerzas por algo que merece la pena", concluyen.