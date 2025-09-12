Comunicaciones
Corte de la N-423, mañana durante cuatro horas
La Guardia Civil informa de que es por la retirada de un vehículo articulado
Mañana, 13 de septiembre, se procederá al corte total de la carretera N-523, en el punto kilométrico 28, con motivo de la retirada de un vehículo articulado. El corte dará comienzo a partir de las 09.00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, tras lo cual se restablecerá la circulación con normalidad. La Guardia Civil ruega a los usuarios de la vía que extremen la precaución y atiendan en todo momento a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico.
Los desvíos alternativos son por la autovía A5/A66 y de Badajoz a la Roca de la Sierra o a Puebla de Obando.
