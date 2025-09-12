Dani Mateo, José Sacristán, Vargas Llosa y Santiago Auserón, en la agenda de otoño del Gran Teatro de Cáceres

El próximo viernes 19 de septiembre dará comienzo la programación del último trimestre del año en el Gran Teatro de Cáceres. El grupo cacereño 'LADYDOG' será el encargado de inaugurar esta nueva temporada. A la presentación oficial de la oferta cultural han asistido la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, la diputada de Turismo de Cáceres, Elizabeth Martín y el concejal de Cultura, Jorge Suárez. "Esta programación representa una oportunidad única para vivir la cultura como un espacio de encuentro. El teatro es de todos, y lo que hoy presentamos es una invitación para que cada cacereño y cacereña se sienta parte de él", subraya Bazaga.

Programación

La agenda es muy diversa y recoge "lo mejor de la cultura local, nacional e internacional". Tras varios años de ausencia, vuelve la Orquesta de Extremadura, el viernes 10 de octubre con 'Danzas sobre la nieve'. El Festival Fanter volverá a recuperar protagonismo, y traerá montajes como 'Pésame, pésame mucho' o 'Cadáver a las diez', "demostrando así la fuerza del teatro que nace en nuestros pueblos".

Los ciclos 'Los Jueves al Son' se han consolidado como un escaparate privilegiado para el talento emergente de la región. Por el escenario del Gran Teatro pasarán diversos artistas extremeños, como Miriam Cantero, que presentará su disco 'Maestras', Niño Índigo, que cerrará gira con un concierto íntimo y muy especial. Proyectos como KMKR y Mala Sangre, representantes de la nueva escena electrónica de Extremadura. También actuará Mind Traveller, un grupo cacereño con proyección internacional.

Novedades

Otra de las novedades de esta temporada es el concierto Candlelight, que llega por primera vez a la ciudad. Se trata de una experiencia musical única que transforma los espacios escénicos, iluminándolos únicamente con velas para crear una atmósfera mágica e inolvidable. Además, el teatro acogerá la sexta edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará por primera vez en España. "Esta importante cita literaria será una gran oportunidad para situar a Extremadura, a Cáceres y al propio Gran Teatro en el mapa internacional de la cultura", destaca la consejera.

Capitalidad Europea

La cartelera se completa con una gran variedad de propuestas. Entre ellas destaca el Festival Internacional de Danza, bajo la dirección de Pablo Molero, la 39ª edición de los Premios Nacionales de la Moda, que incluirá la elección del mejor diseñador joven de Extremadura 2025 y la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE).

También se suman eventos tan diversos como los Premios Tacón, el Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret, espectáculos familiares como 'Dreaming Bubbles' o el musical infantil Blippi, pensado para los más pequeños de la casa. Todo ello conforma una cita imprescindible con la cultura en un año especialmente significativo, ya que Cáceres es candidata oficial a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

En este sentido, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha afirmado que "es un verdadero honor contar con una agenda paralela a la del Ayuntamiento. De cara a la capitalidad, es fundamental ofrecer una programación cultural variada y apta para todos los públicos. Esa diversidad nos hace más grandes y nos permite abrir las puertas de Europa, que es, en definitiva, el objetivo que perseguimos".

Por otro lado, la diputada de Turismo de Cáceres, Elizabeth Martín, ha destacado la importancia de que espacios como el Gran Teatro "continúen siendo un referente, no solo para los cacereños y cacereñas, sino también para todos los visitantes que lleguen a la ciudad durante este último trimestre del año". Asimismo, ha reiterado el compromiso institucional de "seguir colaborando y acompañando este tipo de iniciativas, porque la cultura no solo enriquece a las personas, también es un motor de desarrollo económico, cohesión social y proyección internacional para nuestra provincia. Y es clave para continuar avanzando hacia la Capitalidad Europea".