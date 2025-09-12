¿Cómo puede tu empresa crecer en Europa? Cáceres acoge el evento que responde a esta pregunta

La Cámara de Comercio de Cáceres celebra el próximo 19 de septiembre, a partir de las nueve de la mañana, en su sede de la capital cacereña (plaza del Doctor Durán, 2), un encuentro empresarial con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, la Delegación de Extremadura en Bruselas y Fundecyt-PCTEX para resaltar el importante papel de las empresas extremeñas en la Unión Europea.

Bajo el título 'La pyme en el contexto europeo' el evento contará con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, la directora de la delegación de Extremadura en Bruselas, Irene Palomino, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, y la responsable de proyectos de Fundecyt-PCTEX, María García.

Cartel de la jornada. / Cedida a El Periódico

Espacio de conocimiento

Así, este foro será un espacio de conocimiento y dialogo que reunirá tanto a representantes institucionales, como empresarios y agentes del ecosistema empresarial, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades que ofrece la Unión Europea para las pymes y abordar temas estratégicos para el progreso de nuestro tejido productivo, como son la innovación, la financiación europea o la internacionalización de las empresas extremeñas, entre otros.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, citas como ésta "permiten poner en valor el importante papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía regional, por lo que este encuentro será una oportunidad para demostrar que Extremadura esté más presente en Europa, más conectada y más competitiva".

Con plazas limitadas hasta completar aforo, los interesados deberán formalizar su asistencia a través del siguiente enlace: https://camaracaceres.com/landings/pyme-en-el-contexto-europeo-extremadura-bruselas/. Cabe destacar que previamente a este encuentro se ofrecerá a los asistentes un café de bienvenida.