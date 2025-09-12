Actualidad cofrade
Arroz solidario, fiesta infantil y folclore: las Fiestas del Humilladero en Cáceres
Las actividades se celebrarán entre el sábado y domingo en la Iglesia del Espíritu Santo
La Iglesia del Espíritu Santo de Cáceres acoge, un año más, las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Humilladero. La cofradía, fundada en 1493 y una de las más longevas de la Semana Santa en la ciudad, vive este finde de semana (13 y 14) un variado programa con diversas actividades a lo largo de las dos jornadas.
Así, este sábado podrá degustarse un arroz solidario mientras se asiste a una actuación flamenca de la mano de Pedro Peralta (cante), que saldrá acompañado de Perico de la Paula (guitarra) y Mario Holgado (percusión). A las 20.00 horas tendrá lugar una fiesta infantil con mascotas y, por la noche, a las 21.00 horas, se desarrollará un festival folclórico extremeño y andaluz con conocidos grupos: Coro Rociero de Cáceres y AC Folk. Aldea Moret.
Al día siguiente, a las 11.00 horas, se celebrará la misa con la intervención del coro cofrade, y a las 12.00 horas, saldrá la procesión del Cristo del Humilladero, en la que participa la banda de la cofradía. A su llegada habrá mesa de ofrendas (13.00 horas) y una romería (14.30 horas), con el grupo de rumba 4 al Compás y DJ Jorge.
