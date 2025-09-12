El Gobierno popular sigue adelante con Virgen de la Montaña: “Sería engañar a los cacereños”

El portavoz del Gobierno popular en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha respondido este viernes al foro de debate orquestado en el Ateneo por el Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE), en el que algunos colectivos (como Cáceres Verde) llamaron a la movilización contra la propuesta presentada por el Ejecutivo de Rafael Mateos para remodelar la avenida Virgen de la Montaña, y ha afirmado que “no llevar a término ese proyecto sería engañar a la ciudadanía que nos votó”.

Propuesta legitimada

Se trata de una propuesta que se incluyó en el programa electoral del PP, cuestión que los populares consideran que les legitima para abordar el proyecto pese al rechazo social de parte de la ciudadanía e incluso de los grupos municipales en la oposición: PSOE, Vox y Unidas Podemos (UP).

“No llevarlo a término sería engañar a la gente que confió en nosotros en las elecciones y eso no es lo que va a hacer el alcalde ni lo que va a hacer este gobierno”, ha recalcado Orgaz en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno.

No obstante, ha asegurado que “esto no quiere decir que vayamos a hacer el proyecto de cualquier manera y a cualquier precio”.

El portavoz municipal, Ángel Orgaz. / EP

Propuestas y alegaciones

A preguntas de los medios, Orgaz ha recordado que el equipo de Gobierno ha trabajado sobre tres propuestas y que “se ha estudiado cuál era la mejor”, que se aprobó en Junta local de Gobierno. Y que “ahora está a disposición de que cualquier ciudadano pueda mejorarla”, ha señalado en referencia al proceso participativo, que finaliza el próximo 16 de septiembre.

“Estamos encantados de que se pueda mejorar”, vía alegaciones, pero, “desde luego, el compromiso firme de este gobierno es ejecutar la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña”, ha sentenciado Orgaz, que ha subrayado el hecho que “los ciudadanos te votan para que cumplas lo que has prometido”.

Incluso ha recordado que hubo un acto para presentar el proyecto de remodelación de la vía en campaña electoral, “cuando este grupo no gobernaba”, en la pasada legislatura. “Es un proyecto público, que es notorio y que fue avalado por los cacereños en las urnas”, ha concluido el portavoz.