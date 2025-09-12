Hackatón en Cáceres: transforma una idea en un prototipo en 24 horas con Mobbeel

Atreverse a imaginar lo imposible es lo que hizo a grandes figuras de la historia como Leonardo da Vinci, Ada Lovelace o Alan Turing cambiar el rumbo de la humanidad. Ese mismo espíritu de curiosidad y valentía es el que Mobbeel quiere despertar en los estudiantes de la región con la celebración de la segunda edición del Mobbeel Innovation Challenge 2025, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Garaje 2.0 (Aldealab, Cáceres).

La cita está organizada por Mobbeel y cuenta con la colaboración de Fundecyt-Pctex y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Se trata de un hackaton no-code abierto a estudiantes universitarios y de formación profesional de perfiles tecnológicos o ramas afines, en el que los participantes deberán transformar una idea en un prototipo real en solo un día.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación en el sector de la identidad digital y de la ciberseguridad.

Una primera edición de éxito

El Mobbeel Innovation Challenge celebró su primera edición en 2024, reuniendo a multitud de estudiantes de la Universidad de Extremadurasy de centros de formación profesional de la región, que demostraron que el talento joven extremeño no tiene límites.

El ambiente de colaboración y la calidad de los proyectos confirmaron el potencial de la iniciativa, que este año aspira a atraer a nuevos participantes. Una experiencia para el futuro profesional Durante la jornada, los estudiantes se organizarán en equipos multidisciplinares y trabajarán en uno de los tres retos planteados por Mobbeel.

La agenda incluye sesiones de formación, trabajo intensivo, networking y presentaciones finales ante un jurado de expertos, que valorará cada una de las propuestas. Además de la experiencia, los equipos optarán a 1.000 euros en premios en forma de cheques regalo de Amazon (500, 350 y 150 euros).

Inscripción gratuita

El registro es gratuito y puede realizarse a través de la web oficial del evento. Los estudiantes podrán apuntarse en equipo o de forma individual, ya que la organización facilitará la integración de los participantes en equipos. Sobre Mobbeel Con sede en Cáceres, Mobbeel es un referente nacional e internacional en soluciones de verificación de identidad digital, una trayectoria que impulsa desde 2009 con proyectos que van tan importantes como el control de fronteras en Europa con biometría, hasta la videoidentificación para trámites digitales en la Seguridad Social o la apertura de cuentas digitales en entidades financieras de diferentes partes del mundo.

Con iniciativas como el Innovation Challenge, la empresa reafirma su compromiso con el fomento del talento joven y el impulso de un ecosistema tecnológico en Extremadura