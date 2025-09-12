El Máster en Fiscalidad y Gestión Financiera de la Cámara de Comercio de Cáceres celebra su XIII edición como referente formativo para profesionales y empresas

El próximo 19 de septiembre la Cámara de Comercio de Cáceres comienza la decimotercera edición del Máster en Fiscalidad y Gestión Financiera, una de las apuestas formativas más consolidadas de esta institución, que ya ha especializado a más de 200 profesionales de la Asesoría Fiscal, técnicos de la administración, responsables y técnicos de los departamentos contables de empresas.

Desde hace más de una década, este máster enmarcado en el Instituto Superior de Formación Cameral de la Cámara de Comercio de Cáceres se ha convertido en un auténtico referente en el ámbito de la formación especializada para profesionales, directivos, asesores y emprendedores de la región.

El máster, que se desarrolla de forma presencial en la sede cacereña de la Cámara de Comercio (plaza del Doctor Durán 2), ofrece la posibilidad de ser cursado al completo o por módulos independientes.

Objetivos del Máster en Fiscalidad y Gestión Financiera. / CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

Además de su formación rigurosa, actualizada y adaptada a las necesidades del tejido empresarial y su enfoque eminentemente práctico, con una clara orientación a la realidad fiscal y financiera de las empresas, este máster ha sido clave durante todos estos años en la empleabilidad de los profesionales del sector que han acudido a la Cámara de Comercio para adquirir mayores competencias profesionales en este ámbito.

Formar para quienes desean crecer

La XIII edición del Máster en Fiscalidad y Gestión Financiera está diseñada para dotar a los alumnos de las competencias necesarias para tomar decisiones estratégicas en materia fiscal y financiera dentro de una empresa o despacho profesional. Desde la planificación fiscal y la liquidación de impuestos, hasta el análisis de estados financieros, la auditoría y el control de gestión, el programa ofrece una visión integral y actualizada de la gestión económico-financiera.

Además de su contenido adaptado a las reformas legislativas y al contexto económico actual, este máster se diferencia de otras formaciones similares por su equipo de docentes en activo, compuesto por inspectores de Hacienda, economistas y asesores fiscales y financieros, valor añadido que aporta calidad y excelencia a esta formación especializada.

Formación al servicio del tejido empresarial

Para el director de Formación y Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cáceres Juan Carlos Castaño, este máster nació con el objetivo de contribuir en la mejora de la capacitación de profesionales que ahora forman parte esencial de despachos, asesorías y empresas de nuestra región”,

Desde su primera edición, el máster ha formado a más de 300 alumnos y ha generado una red de profesionales que mantienen vínculos estrechos con la Cámara y con el entorno empresarial regional.

Docentes del Máster en Fiscalidad y Gestión Financiera. / CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

Horarios adaptados y metodología práctica

Pensado especialmente para profesionales en activo o recién titulados que buscan especializarse sin renunciar a su actividad laboral, el máster se imparte de manera presencial los viernes por la tarde, modalidad que facilita al alumnado compatibilizar la formación con su empleo.

La metodología del máster combina clases teóricas, análisis de casos reales, y simulaciones prácticas. Al finalizar, los alumnos entrarán a formar parte de un exclusivo foro de profesionales, que de manera continuada celebrará encuentros para estar al día de todo lo concerniente al ámbito económico y fiscal.

Las inscripciones aún están abiertas para los interesados en formar parte de esta nueva promoción, por lo que desde la Cámara de Comercio de Cáceres se anima al tejido productivo extremeño a reservar su plaza a través de la web de la Cámara de Comercio https://camaracaceres.com/landings/master-en-fiscalidad/ o contactando con el departamento comercial de esta institución: comercial@camaracaceres.es