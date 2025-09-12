Misa en homenaje a José María Saponi, exalcalde de Cáceres

Será este domingo, 14 de septiembre, la que se oficiará a las doce del mediodía en la iglesia de San Mateo. Se trata de un homenaje sentido a José María Saponi, el que fuera uno de los alcaldes más carismáticos de Cáceres. El jueves, 14 de agosto, según confirmaron aquella noche fuentes del Partido Popular a este diario, el célebre político cacereño falleció.

Gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). Nació el 19 de junio de 1938 y dijo adiós a los 87 años tras una intensa vida dedicada a la ciudad a la que consagró con devoción toda su dilatada trayectoria. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado. La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara, donde a las 17.30 del viernes, 15 de agosto, se celebró su funeral. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado y el sábado siguiente depositado en un columbario del santuario de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres. El ayuntamiento decretó tres días de luto oficial con las banderas a media asta en señal de duelo.

Adiós a José María Saponi / El Periódico Extremadura

Hijo de Francisco Saponi, que trabajaba en la Eléctrica, y de Felisa Mendo, José María nació en el número 2 de la calle García Holguín en el seno de una familia de otros tres hermanos: Rafael, Juan y Vicenta. Aquella vivienda donde se crió uno de los exalcaldes más reconocidos de Cáceres, estaba justo enfrente de la Casa Grande, una casa de vecinos donde también se encontraba la fábrica de gaseosas Viuda de Francisco Lancho, que fue junto a La Polar y La Providencia una de las fábricas de gaseosas más famosas de la ciudad.

José María se casó con Julia Sergio, una mujer educada, un ser humano excepcional que en los últimos años se ha dedicado por entero a cuidar con mimo y delicadeza a su esposo. Iba un día José María con su amigo Benigno Rey, que era oficial de notaría, y decidieron acudir a un festival benéfico que organizaba la marca La Lechera en el Gran Teatro y que presentaba el locutor Cayetano Polo Polito. De pronto ven pasar a dos chicas, una de ellas llamada Julia, que procedía de Plasencia. Su padre, Manuel Sergio Dorado, se había venido trasladado a Cáceres para trabajar en la Imprenta Sanguino hasta que en la calle Zurbarán montó su propia imprenta, que llevaba su nombre.

Así fue como a los 15 años Julia y José María se conocieron. Se casaron en San Mateo, ella vestida con un traje hecho por Alejandra Navas y él con un traje de media etiqueta confeccionado por Agustín Hinojal, un sastre que tenía su taller en la plaza Mayor, muy cerca del arandel. Lo celebraron en el Hotel Iberia, 95 pesetas costó el cubierto. De luna de miel se fueron a Madrid, Ávila y Toledo, en tren, porque entonces ni había coche ni nada.

Dilatada trayectoria

José María estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad. Desde 2012 en adelante fue columnista de este diario con su tribuna 'Es decir'.

Julia y José María fueron padres de cuatro hijas: María Victoria, María José, Julia María y Mónica, y abuelos de siete nietos: Víctor, José María, Marta, Sara, Irene, Carlos y Marcos. La pareja comenzó viviendo en una casa alquilada que había en la calle de La Macarena, que estaba situada detrás de la ermita de Las Candelas y que era propiedad del Castañero, un hombre al que llamaban así porque vendía castañas tostadas en la plazuela de la Concepción. En 1973 se compraron su piso en la avenida Virgen de la Montaña, en el que, felices, han continuado su vida. "Julia es lo mejor que le ha pasado a uno", confesaba el exalcalde que vivió en la calle García Holguín, ese barrio de la fábrica de gaseosas donde José María Saponi comenzó a retratar su vida.