Rehabilitación
El Museo de Cáceres resiste entre andamios y consigue atraer 22.000 visitantes en verano
El delegado del Gobierno en Extremadura ha visitado la Casa de los Caballos, la parte trasera del espacio expositivo, que reabrió sus puertas el 16 de julio tras la reforma. Ahora, las actuaciones se centran en el edificio principal, el Palacio de las Veletas
Inmerso en un ambicioso proceso de restauración desde el verano de 2023, el Museo de Cáceres ha logrado atraer a 22.000 visitantes esta temporada estival. La rehabilitación, que arrancó en la sección de Bellas Artes, en el anexo de la Casa de los Caballos, se centra ahora en el Palacio de las Veletas. Allí se puede encontrar lo que la directora del espacio, Raquel Preciados, define como la joya de la corona: el aljibe (el museo se ubica en un antiguo alcázar). Sin embargo, prescindir de él no ha impedido alcanzar unos datos "muy relevantes y positivos".
Más de 7,6 millones de euros
Algo más de 7,6 millones de euros son los que se han destinado al proyecto que busca convertir el centro expositivo en una institución cultural del siglo XXI. Una cantidad financiada con fondos europeos a través del Ministerio de Cultura, mediante un acuerdo suscrito en mayo de 2022 entre este y la cartera de Turismo. "Es una obra ambiciosa en todos los sentidos, que quiere reformar las estructuras arquitectónicas y eliminar algunas patologías de humedades que había en todos los edificios", ha aseverado José Luis Quintana.
El delegado del Gobierno en Extremadura, que ha visitado las instalaciones del museo esta mañana, se ha referido también a las mejoras en accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas que había tanto en el interior como en el exterior, a la vez que se modernizan todas las instalaciones y se genera una nueva distribución.
Así, en la Casa de los Caballos (eran las caballerizas de la Casa de las Veletas) se han ejecutado trabajos para la conservación de estructuras de bóvedas de ladrillo; el revestimiento de los enfoscados de los paramentos; la instalación de suelo radiante, tanto para la climatización en frío como en caliente; la instalación de un montacargas y un nuevo ascensor, respetando el trazado de la escalera original; o la renovación de cerramientos y ventanas.
El museo, abierto en todo momento
Cambios que los visitantes pudieron percibir el pasado 16 de julio, cuando la parte trasera del museo reabrió sus puertas, después del traslado, durante algo más de dos meses, de las colecciones asentadas en el edificio principal. El objetivo ha sido que el museo pudiese recibir visitantes en todo momento.
Ahora es el turno del Palacio de las Veletas, donde también se contempla la resolución de deficiencias estructurales; la mejora de la accesibilidad; o la renovación museográfica, con un discurso expositivo más innovador. Además, se actuará en el emblemático aljibe, que será vaciado para reparar filtraciones y accesos. Unas actuaciones que, según la estimación de Quintana, concluirán a principios de 2027.
La Noche del Patrimonio
Sea como fuere, el espacio de titularidad estatal, pero gestionado por la Junta de Extremadura continuará con su propósito de seguir ofreciendo cultura hasta entonces, con fechas destacadas como la de este sábado, con la celebración en la ciudad de la Noche del Patrimonio. El Museo de Cáceres permanecerá abierto al público con horario ordinario, y también extraordinario, desde las 20.30 hasta las 00.00 horas. Según explica la directora del centro, los visitantes podrán asistir a una recreación histórica sobre el 'Pasadizo de la Mansa Alborada' o 'Galería de la Victoria', "una actividad totalmente gratuita". Al respecto, fue durante la primera fase de la rehabilitación cuando salió a la luz una estructura subterránea situada junto al muro oeste del aljibe almohade, que conecta el jardín del Palacio de las Veletas con la calle Rincón de la Monja-Pereros, y que supone un nuevo atractivo para el museo.
Una colección inédita
Más allá de eso, y de la cita del sábado, Preciados ha concluido invitando a todo el mundo "a que siga disfrutando de la nueva colección que estamos exhibiendo, y que está gustando mucho". Colección compuesta por piezas inéditas, que no se han exhibido nunca, y que se acompañará, próximamente, de conferencias sobre la misma.
