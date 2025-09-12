¿Sabes cuándo nació en Cáceres la cofradía de los Ramos y la confitería 'La Salmantina'?

En febrero de 1946, un grupo de fieles pertenecientes a la parroquia de San Juan tomó la iniciativa de crear una nueva Cofradía Penitencial dedicada a procesionar durante el Domingo de Ramos, centrando su devoción en el pasaje bíblico de la 'Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén'. A este acontecimiento, se sumó el nacimiento de la confitería 'La Salmantina', una repostería cacereña instalada con todo lujo de detalles por Juan García Herrero.

Cofradía

Poco después, decidieron ampliar sus actividades incluyendo también el Miércoles Santo, día en que procesionan con una imagen de un crucificado que ha sido venerada en la parroquia de San Juan desde el año 1661. El obispo de Coria, Monseñor Don Francisco Cavero y Tormo, formalizó la creación de esta Cofradía bajo el nombre de 'los Ramos' y del 'Cristo de la Buena Muerte' mediante un decreto emitido el 18 de marzo de 1946.

El 31 de marzo de 1949 se bendijo la imagen de la Virgen de la Esperanza, obra del escultor cacereño José García Bravo, que pasó a ser copatrona de la Cofradía y procesiona junto con el Cristo de la Buena Muerte. En 1996, el Obispado de Coria-Cáceres donó la imagen del Cristo del Perdón, que se integra en la procesión del Martes Santo. Finalmente, en 2003, el Rey Juan Carlos I fue nombrado Hermano Mayor Honorario, otorgando a la Cofradía el título de Real Cofradía desde ese momento.

'La Salmantina'

"Ofrece además una selección de fiambres y un elegante y acogedor saloncito donde poder merendar opíparamente y sin grandes dispendios", decía nuestro Periódico, que dedicaba una página al acontecimiento.